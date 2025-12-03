Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde caddede bulunan bir eğlence mekanına gelen Sami K., vakit geçirmeye başladı. Bir süre sonra hesabı isteyen Sami K., iddiaya göre hesabın yüksek geldiğini gördü. Bunun üzerine Sami K. ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda çalışanlar tarafından darbedilen Sami K. eğlence mekanından dışarı atıldı.

EĞLENCE MEKANINA 14 EL ATEŞ ETTİ

Olay yerinden uzaklaşan Sami K. sabah saatlerinde tekrar eğlence mekanının önüne geldi. Silahını çıkaran Sami K., eğlence mekanına 14 el ateş etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, 11 kurşun isabet eden eğlence mekanı ve yanındaki bir iş yerinde hasar meydana geldi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinin sahipleri Yakup T. ile Mehmet Said T., iş yerine geldiklerinde kapı ve duvarlarda çok sayıda kurşun izi görerek durumu polis ekiplerine haber verdi.