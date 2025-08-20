Mekanı kurşun yağmuruna tuttular! İstanbul'da skandal olay

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul’da bir eğlence mekanına ateş açan şüpheliler, cep telefonu kamerasıyla kaydettikleri görüntüleri iş yeri sahibine gönderdi. Şüpheliler 10 milyon TL haraç istediği ifade edildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir eğlence mekânı kurşun yağmuruna tutuldu. İddiaya göre saldırıyı yapan şüpheliler, anı cep telefonu kamerasıyla kaydedip iş yeri sahibine gönderdi. Görüntülerin ardından işletmeciden 10 milyon lira haraç istendi.

Olay, Mimaroba Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Otomobille gelen kişiler, eğlence mekânının önünde araçtan inerek defalarca ateş açtıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine polis olay yerine sevk edilerek inceleme yaptı.

O ANLARI CEP TELEFONU İLE KAYDETTİLER

Güvenlik güçleri, saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Şüphelilerin mekana ateş edip o anları cep telefonu ile kaydettiği ifade edildi.

