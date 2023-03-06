Mekke ayrığı otunun yararları nelerdir

Mekke ayrığı Afrika kökenli olmasına karşın ülkemizde Antalya ili dolaylarında yetişebilmekte. Peki, tıbbi olarak birçok şeye derman olan Mekke ayrığı otu hangi hastalıklara iyi gelir? İşte yanıtı…

İçilme miktarı bir gramı bile geçmemelidir; zira Mekke ayrığı çok güçlü bir bitki. Fazlası direkt olarak böbreklere zarar verir. O yüzden bu bitki her kullanıldığında zararının önlenmesi için ardından gül suyu içilmesi gerekmekter. Kökünü kaynatın ve on beş gün boyunca tüketin. Eklem yerlerinizdeki onulmaz ağrıların geçtiğini göreceksiniz. Bunu yaparsanız ciğerlerinize de fayda sağlayacaktır.

Kaynatılan Mekke ayrığı otunun suyu içilirse, astım rahatsızlığına şifa verir, bronşiti iyileştirir, idrarın sökülmesini sağlar ve mesanedeki taşların erimesine yardımcı olur.

Mide gazlarının çıkmasını sağlar. Kadınlardaki rahim rahatsızlıklarına da şifa verir. Bu ottan elde edilen yağın az bir miktarı bile sinirlerin çekilmesine engel olurken bağırsakta oluşan spazmların giderilmesini sağlar. Ayrıca kadınların rahmindeki yaraların iyileşmesi için suyu ile banyo yapılması yeterli olacaktır.

Kokusu tesirli olduğu için uyku problemi çekenlere az bir miktar koklamaları tavsiye edilir ancak fazlası başın ağrımasına yol açabilir. Midedeki ve karaciğerdeki az zararlı sert urların erimesini sağlar. Kan tükürme problemi olan hastaların tıbbi tedavisinin yanı sıra kullanılırsa iyileşmeyi hızlandırır. Yemek yiyemeyen hastaların iştahını açması için on gün boyunca sürekli tüketilmesi iyi olmaktadır.

Kilosu ile problemi olan kilolu insanların zayıflamasına da yardımcı olmaktadır. Diğer bir taraftan kadınların adet dönemlerinin takvimsel düzenini sağlarken, idrarın da çoğalmasını ve ürenin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor.