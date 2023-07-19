Mekke çiçeğinin yararları nelerdir

Hibiskus; bamba çiçeği, gülhatmi, Mekke çiçeği gibi isimlerle de anılan hibiskus dünyanın her yerinde yetişebilen bir bitkidir. Genellikle çay şeklinde tüketilen hibiskus bitkisinin içeriğinde bolca C Vitamini bulunur. Peki, hibiskusun faydaları nelerdir? Hibiskus çayı nasıl demlenir? Hibiskus hangi sağlık sorunlarına iyi gelir?

Sayısız faydası bulunan Hibiskus çayının tüketilmesi bazı alerjik bünyelerde alerjik reaksiyona neden olabilir. Bu nedenle hibiskus çayını doktor önerisi olmadan tüketmemenizi öneririz.

Birçok kanser türüne karşı vücudu korur.

Akciğeri temizler.

Mantar oluşumunu engeller.

Kilo alımına neden olan ödemin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Hibiskus çayının faydaları nelerdir?

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kan basıncını düşürür ve tansiyonu dengeler.

Düzenli bir şekilde hibiskus çayını tüketmek, bel çevresinde incelme ve vücut yağlarında azalma sağlar.

Böbrek iltihabına iyi gelir.

Kabızlığı ve şişkinliği giderici özelliği vardır.

Hibiskus çayı nasıl demlenir?

Suyu kaynatın.

Kaynamış suyun içine bir tutam kurutulmuş hibikus atın.

10 dakika demlenmesini bekleyin.

Süzdükten sonra için.

İsteğe bağlı olarak hibiskus çayına bal ya da limon ekleyebilirsiniz.

Hamilelik döneminde hibiskus çayı tüketilmeli mi?



Hibiskus çayı, düşük riski oluşturabilir. Bu yüzden hamilelik döneminde asla tüketilmemelidir. Emziren annelerin ise doktora danışması gerekir.

Uzman onayı olmadan hibiskus çayını tüketmek zararlı olabilir. Bu yüzden hamilelik döneminde hibiskus çayı içmeden önce bir uzmana danışmakta fayda var.

Hibiskus adet söktürür mü?

Hibiskus bitkisi adet sancılarını azaltarak adet kanamasının sökülmesine yardımcı olur. Adet kanamasının geciktiği zamanlarda hibiskus bitkisinden yararlanılabilir.

Sigaranın etkilerini azaltıyor

Hibiskus, kanserden koruyucu bu muhteşem bir besindir. Çayını her gün aç karna 1 fincan için. Bu çay, sigarayı bırakan kişilerin akciğerlerini 70 günde temizler.

Sigaranın etkilerini azaltan altın değerinde öneriler

Sigara alışkanlığınızı bir kenara bıraktınız ve bu konuda oldukça kararlısınız. Şimdi onun etkilerinden tamamen arınma vakti!

Diyetisyen Deniz Zülbüncan da, hibiskusun faydalarını sıraladı ve önemli uyarılarda bulundu.

Magnezyum ve malik asit içeren kerkede bitkisi laktasif etki göstererek bağırsaklardaki gazı ve şişkinliği giderir. Aynı zamanda magnezyum içeriği sayesinde kalp sağlığı için de olumlu etkileri vardır. Vücuttan ödem atılmasında olumlu etkileri vardır. C vitamini içeren kerkede bağışıklık sistemini güçlendirici etki de yapmaktadır.

Tansiyonu düşük olanlar dikkat

Journal of Ethnopharmacology’de yayınlanan 80 kişinin katıldığı bir çalışmada kerkede çayının tansiyon düşürücü etkisi kanıtlanmıştır. Journal of Human Hypertension dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre de güvenli kullanım dozu iki bardaktır.

Kerkede bitkisinin doz aşımı kan basıncını fazlaca düşürdüğü için hipotansif olan bireylerde baygınlığa bile neden olabilir. Bazı kişilerin halüsinasyon görmelerine de neden olabilir. Gebelerin asla tüketmemesi gerekir. Özellikle tansiyon ve kolesterol ilacı kullanan kişilerin ve herhangi bir hastalığı olan kişilerin kerkede çayını tüketmeden önce kendi uzmanlarına danışmaları çok önemlidir.

Alırken dikkat edin

Satın alırken koyu kırmızı renkte olan kerkede yaprağını dilinize değdirin hafif ekşi bir tat bırakıyorsa onu satın alın. Ekşi tat bırakmıyorsa ya raf ömrü geçmiş bir bitkidir ya da uygun toprakta yetişmemiştir.

Uzman Diyetisyen Merve Tığlı, bu konuda size yardımcı olacak ve içerdiği antioksidanlarla vücudunuzda adeta detoks mucizesi yaratacak besinleri sıraladı. Tığlı, sigarayı bıraktıktan sonra kilo almaktan korkanlara da çeşitli önerilerde bulundu.

Tere:

Terenin vücudunuza olan etkisi sadece bronşlarınızı temizlemekten ibaret değil. Tereyi kullanarak lezzetlendireceğiniz salatalar, yağ yakımını da destekler.

Menengiç kahvesi:

Daha önce kahvenin yanında içtiğiniz sigaraları unutun! Menengiç kahvesi sigaranın bütün kötü etkilerini vücudunuzdan temizlemeye yardımcı. Günde 1-2 fincan tüketebileceğiniz menengiç kahvesi, sigara dumanının kapattığı solunum yollarınızı yeniden açar.

Keçiboynuzu çayı:

4-5 adet kuru keçiboynuzu dalından yapabileceğiniz enfes keçiboynuzu çayıyla hem vücudunuzu yenileyebilir hem de sigaranın vücudunuzda yarattığı stresi bir daha hiç dönmemek üzere silebilirsiniz.

Greyfurt:

Özellikle soğuk kış günlerinde tercih edebileceğiniz, hem vücut direncini hem de akciğerlerin fonksiyonel çalışma kapasitesini artıran bu eşsiz besin içerdiği antioksidanlarla meşhur!

Elma:

Bir demliğin içerisine elmayı kabuğuyla dilimleyin ve içerisine bir tutam zencefil, 2 çubuk tarçın atın. Karışımı demleyin. Akciğerlerinizi içtiğiniz bu karışımla yenileyebilirsiniz.

Ebegümeci:

Diyetisyen Merve Tığlı, "kanserden koruyucu bu muhteşem besinin çayını her gün aç karna 1 fincan için" diyor çünkü bu çay, sigarayı bırakan kişilerin akciğerlerini 70 günde temizler.

Sigarayı bıraktıktan sonra kilo almaktan korkanlara öneriler

Sigarayı bırakmak isteyenlerin en büyük korkusu sigarayı bıraktıktan sonra kilo almaktır. Sigarayı bıraktıktan sonra iştahınız açılırsa bu önerilerle iştahınızı baskılayabilirsiniz.

Yeşil çay ile leblebi tüketin

Tarçın, karanfil ve limonla tatlandıracağınız bir fincan yeşil çayla beraber tüketeceğiniz 1 avuç leblebi hem açlığınızı bastırır hem de vücudunuzu formda tutar.

Sigara tükettiğiniz dönemde organlarınıza verdiğiniz zarardan elbette ki haberdarsınız. Ancak tat alma duyularınızı da etkilediğini belki de ilk defa duyuyorsunuz. Bu yüzden sigarayı bıraktığınızda tükettiğiniz yiyeceklerin ve içeceklerin tadını çok daha iyi almaya başlıyorsunuz.

Cevizle tatlandıracağınız bol çeşitli salatalar, birbirinden lezzetli zeytinyağlılar, sütlü-meyveli tatlıların tadı artık size eskisinden de lezzetli gelecek ve bol kalorili besinler tüketmek zorunda kalmayacaksınız.

Bağırsaklarınızın benzini besinlerde gizli

Sigara kullananlar genellikle sigara içtikten sonra bağırsaklarının aktif şekilde çalıştığını söylerler. Bu durumda sigarayı bıraktıktan sonra kabızlık yaşayabileceğinizi düşünebilirsiniz. Oysaki bağırsaklarınızın benzini besinlerde gizli.

Her gün yoğurt tüketin

Günde 1 kutu probiyotik yoğurt tüketerek, ürün seçiminde kepekli, tam tahıllı, çavdarlı olanları yani kahverengi olanları tercih ederek ve sebze-meyve tüketiminizi arttırarak bağırsak sorunlarınızın önüne geçebilirsiniz.