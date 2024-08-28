Mekke Müdafaasının efsane komutanı Fahrettin Paşa'yı hedef aldılar. Suudi Arabistan'dan skandal dizi...

Suudi Arabistan kanallarından MBC’de yayınlanan Seferberlik dizisi Türk halkında öfke uyandırdı. Medine’yi Arap isyancı Şerif Hüseyin ve İngiliz güçlerine karşı kahramanca savunan Fahrettin Paşa’yı Türk kuvvetleri ile beraber Medine’deki sivillere karşı ateş ederken gösterilen dizi sosyal medyada da gündem oldu.

Dizinin ilgili bölümünde Fahrettin Paşa önce sivil halkı gözlemleyip ardından emri altındaki askerlere ateş emri veriyor ve daha sonrasında sivillerin üzerine topçular tarafından bomba yağdırılıyor. Bir anda yangın yerine dönen Medine’de sivillerin ateşten kaçtığı görüntülerinin ardından bir anda ortaya Arap isyancı Şerif Hüseyin’in isyancıları çıkageliyor ve adeta kahraman direnişçiler gibi halkını kurtarıyor.

Mekke müdafaasının efsane komutanı Fahrettin Paşa’nın gerçeklikten uzak bir şekilde dizide gösterilmesi ve topluma zalim gibi gösterilmesi özellikle sosyal medyada Türk halkı tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

ERDOĞAN MALAZGİRT TÜM MÜSLÜMANLARIN ZAFERİDİR DEMİŞTİ

Söz konusu dizinin görüntüleri sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulurken akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 26 Ağustos tarihindeki Malazgirt Zaferi töreninde yaptığı konuşma geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında Malazgirt Zaferinin Türkler ile birlikte Arapların da içinde olduğu tüm Müslümanların zaferi olduğunu dile getirmişti:

“Malazgirt Zaferi, Türklerle birlikte tüm Müslümanların zaferidir. Alparslan’ın ordusunda Kürtler, Araplar ve İslamla müşerref olan diğer kavimlerden Müslümanlar, düşmana karşı omuz omuza savaş, mübarek kanları işte bu topraklarda birbirine karışmıştır.”