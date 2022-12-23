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Mekke’de sel. Çok sayıda yol trafiğe kapatıldı

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapatıldı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 23:23
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Mekke’de sel. Mekke-Cidde otoyolu kapatıldı

Mekke’de sel. Çok sayıda yol trafiğe kapatıldı
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İHA - Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi. Çok sayıda araç sel sularına kapılarak sürüklenirken, birçok yapı yağış nedeniyle hasar aldı. Cidde’de El-Harameyn yolu başta olmak üzere birçok yol ve bazı tüneller yağış sebebiyle kapanırken, Mekke-Cidde otoyolunun da tedbir amaçlı kapatıldığı duyuruldu.

Ulusal Meteoroloji Merkezi, Mekke’deki şiddetli yağışın Rania, Taif, Adham ve Maysan bölgelerinde de etkili olmasını beklediklerini bildirdi.

Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Cidde’deki Kral Abdülaziz Havalimanı, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşların iptal edilmesi beklendiğinden, yolculardan havalimanına gitmeden önce uçuşlarının durumunu teyit etmek için aramalarını istedi.

Kasım ayında, Cidde’de meydana gelen sellerde 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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