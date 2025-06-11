Meksika biberi Türkiye'ye acı geldi: 'Bizim Çocuklar' bu kez üzdü

ABD'yi 2-1'le geçen Türkiye A Milli Takımı, tarihide ilk kez Meksika karşısına çıktı. Kuzey Carolina eyaletindeki Kenan Stadı'nda tribünde yer yer boşluklar gözükürken hem Türk hem Meksikalı taraftarlar yerlerini aldı.

Hakem Moeth Gaymes'in yönettiği ABD'deki hazırlık maçında teknik direktör Vincenzo Montella, ABD maçına göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. İtalyan teknik direktör, Eren Elmalı, Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın'ın yerine Yasin Özcan, Mert Müldür, Kaan Ayhan ve İrfan Can Kahveci'ye ilk 11'de şans verdi. 19 yaşındaki Yasin Özcan, A Milli Futbol Takımı'yla ilk maçına Meksika karşısında çıktı. Millilerin ilk 11'i şöyleydi: Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız. Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda kaptanlık bandını Kaan Ayhan taktı.

Oyuna iyi başlayan Türkiye oldu. 6'da Kenan Yıldız harika bir çalımla ceza alanına soldan girdi, Yerden çıkardığı topa Kaan Ayhan vurdu. Top üstten auta gitti. 13'te milliler yine tehlikeli geldi. Sağlı solu ortalardan sonra İsmail Yüksek ceza alanının önünde düşürüldü. Kaan Ayhan'ın kullandığı frikikte Meksika kalecisi Malagon güzel bir kurtarış yaptı. 18'de orta sahada kazanılan topla başlayan atakta İsmail Yüksek şansını uzaktan denedi. Meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı. 23'te sağdan kazanılan kornerde Arda Güler topu ceza alanı çizgisine gönderdi. Kenan Yıldız'ın yerden vuruşu az farkla aut oldu. 25'te Meksika ilk kez tehlikeli geldi. Sağdan gelişen atakta Quinones'in kafası kaleci Berke Özer'in müthiş müdahalesiyle direkten döndü. Vega topu ağlara gönderdi ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı. 36'da milliler bir kez daha gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin pasında Kenan Yıldız soldan ceza alanına girdi. Vuruşu az farkla auta çıktı. 42'de İrfan Can Kahveci soldan atağa kalktı. Ceza alanına girmeden yaptığı vuruş az farkla aut oldu. Gole çok yaklaşan Türkiye 45'te topu kendi ağlarında gördü. Taç atışında defans müdahale edemedi. Ruiz'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pineda yerden bir vuruşla Berke Özer'i avladı. Uzatma dakikalarında Merih Demiral karşılaşmanın ilk sarı kartını gördü. İlk yarı 1-0 Meksika'nın üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarıya 'Bizim Çocuklar' Yasin Özcan- Mustafa Eskihellaç değişikliğiyle başladı. İkinci yarıya da iye başlayan Türkiye oldu. 46'da önce Kerem Aktürkoğlu sonra İrfan Can Kahveci'nin topuk paslarında Arda Güler'in şutuna son anda defans müdahale etti. Havalanan top kornere çıktı. 60'da Meksika çok hızlı geldi. Ortalanan topa Vega kafa vurdu. Sola doğru uçan kaleci Berke Özer topu tutmayı başardı. 62'de İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci yerini Orkun Kökçü ve Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. 65'te Meksika gole çok yaklaştı. Oyuna sonradan giren Cesar Huerta kendi geliştirdiği atakta son vuruşu yaptı. Yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı. 76'da 'Bizim Çocuklar' beraberliğe çok yaklaştı. Kenan Yıldız soldan atağı geliştirdi. Yerden çıkardığı topa Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu direğin hemen yanından dışarı gitti. 77'de Kerem Aktürkoğlu ile Kaan Ayhan yerlerini Demir Ege Tıknaz ve Deniz Gül'e bıraktı. Demir Ege Tıknaz da ilk kez A Milli Takım formasını giydi. 85'te Ahmed Kutucu, Kenan Yıldız'ın yerine gol umudu olarak oyuna girdi. Maçın sonlarında önce Türk sonra Meksikalı taraftarlar sahaya girerek oyunun durmasına yol açtı. Kalan dakikalarda milliler çabası sonucu değiştirmedi ve maç 1-0 Meksika'nın üstünlüğüyle sona erdi.