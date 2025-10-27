Formula 1’de sezonun 20. yarışı olan Meksika Grand Prix’si büyük çekişmeye sahne oldu. McLaren pilotu Lando Norris, istikrarlı sürüşüyle zafere ulaşarak kariyerinde önemli bir başarıya daha imza attı.

Norris’in ardından Ferrari’den Charles Leclerc ikinci, Red Bull’dan Max Verstappen ise üçüncü sırada yer aldı.

Yarışın sürprizi ise Haas pilotu Oliver Bearman oldu. Genç sürücü, kusursuz bir performans sergileyerek 4. sırayı aldı ve Amerikan ekibine 2018’den bu yana en iyi derecesini kazandırdı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI KIZIŞTI

McLaren’in diğer pilotu Oscar Piastri, yarıştan 5. sırada ayrıldı. Bu sonuçla Norris 357 puanla zirveye yükselirken Piastri 356 puanla 2. sıraya geriledi.

Mercedes cephesinde Kimi Antonelli 6., George Russell 7. sırada bitişi gördü.

Ferrari pilotu Lewis Hamilton, aldığı 10 saniyelik dur-kalk cezası nedeniyle yarışı 8. sırada tamamladı.

Son puanlar ise Haas’tan Esteban Ocon (9.) ve Sauber’den Bortoleto (10.) tarafından paylaşıldı.

Fernando Alonso (Aston Martin), Nico Hülkenberg (Sauber) ve Liam Lawson (Racing Bulls) ise yarış dışı kaldı.