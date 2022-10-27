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Meksika Körfezi’nde helikopter düştü 1 ölü, 2 yaralı

Meksika Körfezi’nde düşen helikopterdeki bir kişi hayatını kaybetti, yaralı halde kurtarılan 2 kişi ise sağlık merkezine sevk edildi.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 23:46
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Meksika Körfezi’nde helikopter düştü 1 ölü, 2 yaralı

Meksika Körfezi’nde helikopter düştü 1 ölü, 2 yaralı
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İHA  - ABD’nin Meksika Körfezi kıyısında yer alan Louisiana eyaletindeki Morgan City’nin yaklaşık 72 kilometre açıklarında helikopter düştü. ABD Sahil Güvenliği, dün yerel saatle 18.30 sıralarında yaşanan kazanın ardından kurtarma görevlilerinin ihbar üzerine olay yerine sevk edildiğini açıkladı.

Suyun üzerinde ters dönmüş şekilde bulunan helikopterde yapılan kurtarma operasyonu kapsamında mürettebattaki 3 kişiden 2’si New Orleans’taki bir sağlık merkezine gönderildi. Batan helikopterde bir kişinin de cansız bedeni bulundu. Mürettebatın kimlikleri açıklanmadı.

Kazanının nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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