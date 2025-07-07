Meksika otomotiv sanayisinde canlanma

Meksika’nın otomobil üretimi, 2025 Haziran ayında yıllık bazda yüzde 4.9 artışla 361 bin 47 adede yükseldi. Mayıs ayında yaşanan yüzde 2’lik düşüşün ardından gelen bu yükseliş, ABD ticaret politikalarındaki belirsizliğe rağmen sektörün dayanıklılığını gösteriyor. ABD, Meksika ve Kanada arasında imzalanan USMCA anlaşması ile bölgesel entegrasyonun otomotiv sektörünü desteklediği belirtiliyor. Toyota üretimini yüzde 24.7 artırarak 27 bin 108 araca çıkarırken, KIA yüzde 24.3 artışla 25 bin 970, Volkswagen ise yüzde 10.1 artışla 36 bin 271 araç üretti. Ford, General Motors ve Stellantis de üretimlerini sırasıyla yüzde 5.4, 4.3 ve 3.8 artırdı.

Öte yandan Mazda, Audi, Mercedes-Benz, Honda ve Nissan’ın üretimleri düşüş gösterdi. 2025’in ilk yarısında toplam araç üretimi ise 2.01 milyon adede ulaşarak yüzde 0.5 artış kaydetti. Bu veriler, Uluslararası Otomotiv Federasyonu’nun ve sektör analizlerinin ortak raporlarında yer aldı.