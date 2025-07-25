Meksika pesosu frene bastı

Meksika pesosu, ABD doları karşısında son günlerde yaşadığı yükselişin ardından 18.55 seviyelerinde dengelendi. 23 Temmuz’da 18.537 ile bir yılın en yüksek seviyesini gören peso, sonrasında ABD dolarının toparlanmasıyla yükselişini durdurdu. ABD doları, iki haftalık düşüşün ardından ABD-Avrupa Birliği arasındaki ticaret müzakerelerindeki iyimserliğin artması ve açıklanan dayanıklı işsizlik başvuruları verisinin Fed'in faiz indirimine hemen gitmeyeceğine işaret etmesiyle güç kazandı.

ENFLASYON VERİLERİ FAİZ KARARLARINI GÖLGEDE BIRAKTI

Meksika’nın iç piyasasında ise temmuz ayının ortasında açıklanan çekirdek enflasyon oranı yüzde 4.25’e yükseldi. Bu oran, Mayıs 2024’ten bu yana görülen en yüksek çekirdek enflasyon seviyesi olarak dikkat çekti. Meksika Merkez Bankası Banxico için enflasyon verileri, ekonomik toparlanma sürecinde hâlâ fiyat baskılarının devam ettiğine işaret ediyor. Bu durum, Banxico’nun yakın zamanda faiz indirimi yapma ihtimalini önemli ölçüde azaltıyor.

Meksika ekonomistleri, çekirdek enflasyondaki artışın, özellikle temel tüketim mallarındaki fiyatların yükselmesinden kaynaklandığını belirtiyor. Bu da Merkez Bankası’nın temkinli duruşunu koruyacağını ve parasal sıkılaştırma politikalarını sürdüreceğini gösteriyor.

ULUSLARARASI TİCARET GÖRÜŞMELERİ VE PİYASALARA ETKİSİ

ABD ve Avrupa Birliği arasında yürütülen ticaret görüşmeleri piyasalar üzerinde olumlu etki yaratmaya devam ediyor. İki taraf arasında beklenen anlaşmanın, küresel ticaret dengelerini olumlu etkilemesi ve ekonomik büyümeyi desteklemesi bekleniyor. Bu gelişmeler, özellikle ABD dolarına olan talebi artırırken, Meksika pesosu gibi gelişmekte olan para birimlerinde dalgalanmalara neden oluyor.

Analistler, ABD-AB ticaret ilişkilerinde iyileşmenin sürdürülebilir olması halinde, ABD dolarının kısa vadede değer kazanabileceğine dikkat çekiyor. Ancak, orta ve uzun vadede Meksika ekonomisinin dış ticaret hacmindeki artış ve enflasyon kontrolü ile birlikte pesonun tekrar güçlenebileceği öngörülüyor.