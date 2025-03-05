Meksika pezosu değer kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
Meksika pezosu değer kaybetti

Meksika pezosu, dolar karşısında 20,8 seviyesine gerileyerek son üç yılın en düşük seviyesine yaklaştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika menşeli ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulaması 4 Mart’ta yürürlüğe girdi. Trump, bu önlemleri ABD’ye yönelik fentanil kaçakçılığını engelleme çabasına bağladı ve anlaşma için “artık yer kalmadığını” söyledi.

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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, pazar günü misilleme niteliğinde yeni gümrük ve ticaret önlemlerini duyuracaklarını açıkladı. Sheinbaum, Meksika’nın son bir ayda uyuşturucu kartelleriyle mücadelede büyük adımlar attığını ve fentanil ticaretini durdurmaya yönelik ciddi önlemler aldığını vurgulayarak ABD’nin tarifelerinin haksız olduğunu belirtti.

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