Meksika ticaret dengesinde sürpriz

Meksika, 2025 yılının Haziran ayında dış ticaret dengesinde kayda değer bir değişim yaşadı. Ülke, geçen yılın aynı ayında kaydedilen 2,41 milyar dolarlık açık sonrası bu yıl aynı dönemde 514 milyon dolarlık ticaret fazlası verdi. Meksika Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (INEGI) tarafından yayımlanan verilere göre, bu gelişme ihracattaki artıştan kaynaklandı. Ancak söz konusu fazlanın, piyasaların 610 milyon dolarlık beklentisinin altında kaldığı da dikkat çekti.

Toplam ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,6 artarak 54 milyar dolara yükseldi. Bu artışta özellikle petrol dışı kalemler etkili oldu. İmalat ürünleri ihracatı yüzde 13,5 oranında artarken, otomobil ihracatında yüzde 4,5’lik bir yükseliş görüldü. Meksika’nın en büyük ticaret ortağı olan Amerika Birleşik Devletleri’ne yapılan petrol dışı ihracat yüzde 15 oranında arttı. Bu artış içinde otomotiv sektörü de yüzde 6’lık katkı sundu.

Ancak enerji ürünlerinde tablo daha karamsardı. Petrol ihracatı yüzde 30,4 oranında düşerken, tarım ürünlerinde yüzde 2,2 ve madencilik sektöründeki ürünlerde yüzde 5,5 oranında düşüş yaşandı.

İTHALAT ARTARKEN SERMAYE MALLARINDA DARALMA GÖZLENDİ

Haziran ayında Meksika'nın toplam ithalatı da artış gösterdi. Geçen yıl 51,2 milyar dolar seviyesinde olan ithalat, bu yıl aynı dönemde 53,5 milyar dolara ulaştı. Artışın en büyük sebebi, yüzde 5,3 oranındaki petrol dışı ithalat yükselişi oldu. Tüketim mallarındaki ithalat yüzde 5,3, ara malı ithalatı ise yüzde 7,1 oranında artış kaydetti.

Ancak sermaye mallarına yönelik ithalat yüzde 8,4 oranında geriledi. Bu durum, yatırım amaçlı ithalatın zayıfladığını ortaya koyarken, üretim kapasitelerinin genişletilmesi konusunda işaretler verdi. Öte yandan, petrol ithalatı yüzde 5,4 oranında azaldı. Petrol türevi tüketim mallarındaki düşüş ise daha sertti: yüzde 21,2 oranında.

UZMANLAR BEKLENTİNİN ALTINDA KALAN FAZLAYI DEĞERLENDİRDİ

Ticaret fazlası her ne kadar pozitif bir sinyal verse de, piyasalarda beklenen 610 milyon dolarlık fazlanın yakalanamaması dikkat çekti. Analistler, petrol ihracatındaki sert düşüşün toplam gelirleri aşağıya çektiğini ve bu nedenle fazlanın sınırlı kaldığını ifade ediyor.

Ayrıca, ithalatın genişlemesi özellikle hane halkı tüketiminin canlı olduğunu ve sanayi üretiminde hareketliliğin sürdüğünü gösteriyor. Ancak yatırım mallarındaki gerileme, uzun vadede ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilecek bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Ekonomistler, ihracattaki yükselişin sürmesi halinde Meksika'nın yılın geri kalanında daha güçlü ticaret fazlaları verebileceğini ancak enerji ihracatındaki düşüşün telafi edilmesinin kritik olacağını belirtiyor.