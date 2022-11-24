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Meksika uyuşturucu üretiminde kullanılan kimyasalları takibe aldı

Dünyada uyuşturucudan en çok başı ağrıyan ülkeler arasında yer alan Meksika, sentetik uyuşturucu üretiminde kullanılan kimyasal maddelerin takibi için çevrim içi bir platform oluşturuldu.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 14:36
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Meksika uyuşturucu üretiminde kullanılan kimyasalları takibe aldı

Meksika uyuşturucu üretiminde kullanılan kimyasalları takibe aldı
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AA'da yer alan habere göre, Sağlık Risklerine Karşı Koruma Federal Komisyonu (COFEPRIS) Başkanı Alejandro Svarch, kurumda, geçen yıllarda "yolsuzluk ve (kimyasal) maddelerin kötüye kullanım faaliyetleri" olduğunu belirtti.

Svarch, o dönemde kimyasal maddelere ilişkin "takdire kalmış" bir kullanım olduğunu ve hesap verme zorunluluğunun olmadığını söyledi.

Üretim niyetiyle çeşitli kimyasalların sevkiyatının yapıldığını kaydeden Svarch, bu kimyasalların çoğu kez yasa dışı madde üretiminde kullanıldığına işaret etti.

Svarch, "iki amaçlı" kullanımı olan kimyasal öncül maddelerin ithalatının izlenebilmesi ve tüketiminin doğrulanması amacıyla çevrim içi bir platform kurulduğunu açıkladı.

COFEPRIS Başkanı Svarch, söz konusu kimyasal öncüllerin takibinde QR koddan yararlanılacağını ifade etti.

"İki amaçlı" kullanımı olan öncül kimyasal maddeler, sentetik uyuşturucu üretiminin yanı sıra yasal kapsamda kozmetik ve temizlik gibi farklı sektörlerde de kullanılıyor.
 

Ülkenin birçok eyaletinde faaliyet gösteren uyuşturucu kartelleri, bazı sentetik uyuşturucuların ABD'ye girmesinden de sorumlu tutuluyor.

Meksika'da 2021'de 33 bin 308 kişi, uyuşturucu çetelerinin savaşı nedeniyle yaşamını yitirdi.

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