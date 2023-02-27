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Meksika’da 11 araç birbirine girdi 3 ölü, 20 yaralı

Meksika’da 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 23:11
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Meksika’da 11 araç birbirine girdi 3 ölü, 20 yaralı

Meksika’da 11 araç birbirine girdi 3 ölü, 20 yaralı
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(İHA) - Meksika’nın Toluca şehri yakınlarında meydana gelen kazada 2’si yolcu otobüsü olmak üzere 11 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, bazı yaralıların tedavi edilmek için hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yaralılar arasında durumu ağır olan 14 yaşındaki bir kız çocuğu ise helikopterle hastaneye nakledildi.

Kazaya iki yolcu otobüsü, bir tır, bir kamyon ve yedi otomobilin karıştığı açıklanırken, otoyol saatlerce çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, görgü tanıkları kaza anında bölgede yoğun sis olduğunu ifade etti. Bazı vatandaşlar ise, kazaya karışan tırın aşırı hız yaptığını iddia etti.
Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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