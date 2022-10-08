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Meksika’da 110 öğrenci uyuşturucudan zehirlendi  

Meksika’da bir ortaokulda 110 öğrenci uyuşturucu kullanmalarının ardından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.  

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 21:28
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Meksika’da 110 öğrenci uyuşturucudan zehirlendi  

Meksika’da 110 öğrenci uyuşturucudan zehirlendi  
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Meksika’nın Chiapas eyaleti Bochil şehrindeki Juana de Asbaje ortaokulunda yaşları 12-14 arasında değişen toplam 110 öğrencinin kokain kullandıkları için zehirlendiği bildirildi. Öğrencilerden birçoğu baş dönmesi ve mide bulantısı şikâyetleriyle aileleri tarafından hastaneye ulaştırılırken, bazı öğrencilerin bayılmış olduğu görüldü. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden birinin entübe edildiği ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Öğrencilerin kokain tükettiklerini itiraf etmesi üzerine bazı veliler laboratuvarda test yaptırırken, testler sonucunda çocukların kanında kokain tespit edildi.  

Okul müdürü olayla ilgili yaptığı açıklamada, olaydan sorumlu öğrencilerin okuldan atılacağını ifade etti. Uyuşturucunun okula öğrenciler tarafından getirildiği düşünülüyor.

Chiapas Eyaleti Kamu Bakanlığı yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken, müfettişlerin okulda incelemelerde bulunduğu bildirildi.

 

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