﻿Meksika’da 2 bin 355 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Meksika Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Tapachula şehrinde devriye gezen güvenlik güçlerinin bir evde ve evin önünde bulunan araçta dikdörtgen şekilli paketler görerek şüphelenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı ve Meksika Ordusu personeli tarafından ortak yürütülen operasyonda ev ve aracın içerisinde toplam 2 bin 14 adet paket ele geçirildi. Yapılan incelemede paketlerdeki maddenin kokain olduğu ortaya çıkarken, toplam miktarın 2 bin 355 kilogram olduğu tespit edildi. Operasyon sırasında güvenlik güçleri tarafından 2 araç, 1 uzun namlulu silah ve çok sayıda mermiye de el konuldu. Baskın öncesinde güvenlik güçlerini fark ederek olay yerinden kaçan suçluların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Ele geçirilen uyuşturucunun son yıllarda ülkede yakalanan en büyük miktar olduğu belirtildi.