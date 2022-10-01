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Meksika’da askeri helikopter düştü 3 ölü, 2 yaralı

Meksika’nın Tabasco eyaletinde askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 23:46
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Meksika’da askeri helikopter düştü 3 ölü, 2 yaralı

Meksika’da askeri helikopter düştü 3 ölü, 2 yaralı
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Meksika Deniz Kuvvetleri Bakanlığı’na (SEMAR) ait bir helikopter Tabasco eyaletinde düştü.

Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Meksika Deniz Kuvvetleri Bakanlığı (SEMAR) tarafından yapılan açıklamada, Tabasco eyaletinin Centla kasabası yakınlarında yaşanan kaza sonucu orduya ait Eurocopter tipi bir helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü bildirildi.

Kaza anında helikopterde 5 askeri personelin bulunduğu ifade edilirken 3 askerin olayda hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı bildirildi.

Yaralanan askerler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırılırken, yetkililer kazanın helikopterin keşif uçuşu yaptığı sırada meydana geldiğini açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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