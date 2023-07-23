Meksika'da bara saldırı: 11 ölü

ABD sınırında bir bara gerçekleştirilen saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

KAYNAK: İHA
Meksika'da bara saldırı: 11 ölü

Meksika’nın kuzeyindeki Sonora eyaletinin ABD sınırında yer alan San Luis Rio Colorado kasabasında bir bara gece saatlerinde molotof kokteylli saldırı düzenledi. Saldırı sonucu barda yangın çıkarken içeride bulunanlar arasından 11 kişi yanarak öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları kasabadaki ve ABD’deki çeşitli hastanelere kaldırdı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde ise barın giriş kapsının alevler içinde kaldığı ve çevrede bulunanların panikle kaçıştığı görüldü.

Sonora Eyaleti Başsavcılığının olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıyı düzenleyen kişinin olaydan kısa süre önce içerideki bazı kadın müşterileri rahatsız ettikten sonra güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmaya çalışıldığı belirtildi.

Zanlının yüksek alkollü genç bir adam olduğu ifade edilen açıklamada saldırganın yakalanması için güvenlik güçlerinin katılımıyla bir operasyon başlatıldığı aktarıldı.

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