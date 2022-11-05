5 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bindiği taksinin şoförü kaçırınca candan atladı öldü

Bindiği taksinin şoförü kaçırınca candan atladı öldü

Meksika’da taksiye bindikten sonra şoför tarafından kaçırıldığını anlayan kadın kendini aracın camından attıktan sonra hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 14:31
Takip Et

Meksika'da bindiği taksinin şoförü kaçırınca candan atladı öldü

Bindiği taksinin şoförü kaçırınca candan atladı öldü
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Meksika'nın başkenti Mexico City’de meydana gelen olayda Lidia Gabriela adlı 27 yaşındaki bir kadın taksiye bindikten bir süre sonra şoförün farklı bir yöne gittiğini anlayınca şüphelenerek araçtan inmek istedi. 

Taksi şoförünün kapıları kilitleyerek yola devam etmesi üzerine telefonla ailesiyle iletişime geçen genç kadın, durumu anlatarak kaçırıldığını söyledi. Ardından aracın camından dışarı uzanan kadın çevredekilere seslenerek yardım istedi. 

Olayın görgü tanıkları, aracın hızlı gitmesinden dolayı çevredeki hiç kimsenin kadına yardımcı olamadığını ifade etti. Genç kadın son olarak kendini kurtarmak için aracın camından atladı. Kaldırıma düşen kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay sosyal medyada geniş yer bulurken, vatandaşlar yetkililerden taksi şoförünün yakalanarak cezalandırılmasını talep etti. Mexico City Başsavcılığı olayla ilgili kadın cinayeti kapsamında soruşturma başlatıldığını açıklayarak, taksi şoförünün bulunması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
1
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
﻿Mutfak tüpüne zam
2
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
3
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
4
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
5
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Montları ve botları giyeceğiniz tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Durum fena! Herkes hazırlansın
6
﻿Montları ve botları giyeceğiniz tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Durum fena! Herkes hazırlansın
﻿Montları ve botları giyeceğiniz tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Durum fena! Herkes hazırlansın
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
7
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
﻿Halaydan kovuldu diye düğünü bastı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Halaydan kovuldu diye düğünü bastı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Halaydan kovuldu diye düğünü bastı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Bindiği taksinin şoförü kaçırınca candan atladı öldü
﻿Bindiği taksinin şoförü kaçırınca candan atladı öldü
﻿Bindiği taksinin şoförü kaçırınca candan atladı öldü
﻿İETT otobüs şoförüne çekiçli saldırı kamerada
﻿İETT otobüs şoförüne çekiçli saldırı kamerada
﻿İETT otobüs şoförüne çekiçli saldırı kamerada
﻿İstanbul'da trafikte kadın sürücünün aracına zarar veren 2 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul'da trafikte kadın sürücünün aracına zarar veren 2 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul'da trafikte kadın sürücünün aracına zarar veren 2 şüpheli yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.