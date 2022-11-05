﻿Bindiği taksinin şoförü kaçırınca candan atladı öldü

İHA'nın haberine göre, Meksika'nın başkenti Mexico City’de meydana gelen olayda Lidia Gabriela adlı 27 yaşındaki bir kadın taksiye bindikten bir süre sonra şoförün farklı bir yöne gittiğini anlayınca şüphelenerek araçtan inmek istedi.

Taksi şoförünün kapıları kilitleyerek yola devam etmesi üzerine telefonla ailesiyle iletişime geçen genç kadın, durumu anlatarak kaçırıldığını söyledi. Ardından aracın camından dışarı uzanan kadın çevredekilere seslenerek yardım istedi.

Olayın görgü tanıkları, aracın hızlı gitmesinden dolayı çevredeki hiç kimsenin kadına yardımcı olamadığını ifade etti. Genç kadın son olarak kendini kurtarmak için aracın camından atladı. Kaldırıma düşen kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay sosyal medyada geniş yer bulurken, vatandaşlar yetkililerden taksi şoförünün yakalanarak cezalandırılmasını talep etti. Mexico City Başsavcılığı olayla ilgili kadın cinayeti kapsamında soruşturma başlatıldığını açıklayarak, taksi şoförünün bulunması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.