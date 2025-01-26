Meksika'da dehşete düşüren olay! 56 kişilik toplu mezar bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Meksika'da dehşete düşüren olay! 56 kişilik toplu mezar bulundu

Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da ABD sınırına yakın Chihuahua eyaletinde 56 kişilik işaretlenmemiş bir toplu mezar bulundu.

Kuzey Amerika ülkesi Meksika'nın ABD sınırına yakın Chihuahua eyaletinde toplu mezar bulundu. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, işaretlenmemiş toplu mezarın 56 kişilik olduğu aktarıldı. Mezarda cesetlerin yanı sıra, iskeletlerin, giysilerin ve mermi kovanlarının da yer aldığı aktarıldı. Savcılık, mezarda bulunanların ölüm zamanı ve nedeninin belirlenmesi için adli tıp laboratuvarına gönderildiğini ve kimlik tespitinin orada yapılabileceğini bildirdi.

Yerel medyaya göre mezarda bulunanlar, Juarez kartelinin sınırda faaliyet gösteren silahlı kollarından La Linea adlı suç örgütünün kontrolündeki "El Willy" olarak bilinen bölgeden çıkarıldı. Meksika'da toplu mezarlar, özellikle kartel bağlantılı şiddet olaylarının yaşandığı bölgelerde yaygındır.

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