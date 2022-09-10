Meksika’da freni patlayan tır 22 aracı ezdi: 44 yaralı

Meksika'nın Queretaro şehri yakınlarındaki karayolunda freni patlayan tır, 22 araca çarptı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Yetkililer, kazada 44 kişinin yaralandığını ve 3 kişinin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Kaza mahallinde gerçekleştirilen kurtarma çalışmaları sebebiyle karayolunun 3 saatten fazla ulaşıma kapandığı belirtildi.

Görgü tanıkları kazaya neden olan tır şoförünün kazanın ardından kaçmaya çalıştığını ifade ederken, polis tır şoförünün yakalandığını ve gözaltına alındığını söyledi.