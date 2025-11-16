Meksika'da toplanan binlerce kişi hükümetin güvenlik politikasını protesto etti. Ulusal basındaki habere göre, binlerce gösterici Bağımsızlık Anıtı'nda toplanarak Ulusal Saray'a yürüdü.

Polis, Ulusal Saray önündeki bariyerlere taş ve çekiçlerle saldıran gruba, göz yaşartıcı gaz ve yangın söndürücü gazlarla müdahale etti.

Olaylarda 20 kişi yaralanırken, çok sayıda protestocu gözaltına alındı.

Öğrenciler, çiftçiler, muhalefet partilerinden temsilciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı protestoda, ülkede yıllardır süren şiddet ve organize suç kaynaklı güvensizlik eleştirildi.

Göstericiler ayrıca, Michoacan eyaletindeki Uruapan Belediye Başkanı Carlos Manzo'nun 1 Kasım 2025’te "Işık Festivali" sırasında silahlı saldırıda öldürülmesini de protesto etti.

Eylemciler, hükümet değişikliklerine rağmen güvenlik sorunlarının çözülmediğine dikkat çekerek, şiddet kurbanlarının "unutulmaması" çağrısında bulundu.

Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise "Z Kuşağı" protestolarının arkasında muhalefetin olduğunu savundu ve hareketi siyasi amaç taşıyan bir oluşum olarak tanımladı.

Şiddetle mücadelede ilerleme kaydettiklerini söyleyen Sheinbaum, protestoların manipüle edildiğini öne sürdü.