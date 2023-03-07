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Meksika’da kaçırılan 4 ABD’liden 2’si ölü bulundu

 Meksika'da silahlı kişiler tarafından kaçırılan 4 ABD vatandaşından, 2’sinin sağ kurtarıldığı, 2’sinin ise hayatını kaybetti bildirildi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 21:31
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Meksika’da kaçırılan 4 ABD’liden 2’si ölü bulundu

Meksika’da kaçırılan 4 ABD’liden 2’si ölü bulundu
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(İHA) - Meksika'nın kuzeydoğusundaki Tamaulipas eyaletinde yer alan Matamoros şehrinde dün silahlı kişiler tarafından kaçırılan 4 ABD vatandaşına ulaşıldı. Tamaulipas Valisi Americo Villarreal yaptığı açıklamada, 4 ABD vatandaşından, 2’sinin sağ kurtarıldığını belirterek, 2’sinin ise hayatını kaybettiğini aktardı. Vaillarreal, hayatta kalan ABD vatandaşlarından birinin yaralı olduğunu ifade etti. Konuya aşina bir kaynak ise basına, sağ olarak bulunan kadın ve erkeğin güvende ve yetkililerin yanından olduğunu açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, kaçırma olayıyla ilgili olarak bir kişinin gözaltında olduğunu söyledi. ABD basınında yer alan haberlerde, kaçırılan 4 kişinin isimlerinin Latavia McGee, Shaeed Woodard, Zindell Brown ve Eric James Williams olduğunu belirtildi.

Ödül koyulmuştu

FBI, silahlı kişiler tarafından kaçırılan 4 ABD vatandaşının iadesi ve suçluların tutuklanması için 50 bin dolar ödül koymuştu.
Öte yandan adam kaçırma ve suç olaylarının sıklıkla görüldüğü Tamaulipas eyaletine bağlı Matamoros şehri, ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait Meksika'ya seyahat tavsiyesi listesinde "Seviye 4: Seyahat etmeyin" kategorisinde bulunuyor.

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