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Meksika’da kamyon çarşıya daldı: 8 yaralı

Meksika’da kamyon şoförü kontrolünü kaybederek çarşının bulunduğu sokağa daldı, kazada 8 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 22:54
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Meksika’da kamyon çarşıya daldı: 8 yaralı

Meksika’da kamyon çarşıya daldı: 8 yaralı
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Meksika'nın Jalisco eyaletinin San Juan Lagos şehrinde meydana gelen olayda, araç trafiğine kapalı sokakta yer alan çarşıya giren kamyon önüne çıkanları ezdi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edilirken, kazada 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Kaza yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, içlerinden 6’sının hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay üzerine çevredeki bazı vatandaşlar kamyonun ardından koşarak şoförü yakaladı. Güvenlik güçlerine teslim edilen şoför tutuklanarak hakkında yasal işlem başlatıldı. İlk rapora göre kazanın, kamyonun kontrolden çıkması sonucu meydana geldiği belirtiliyor.

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