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Meksika’da kaza yapan tırı yağmaladılar

Meksika’da kaza yaparak devrilen tırın dorsesinde bulunan biralar çevredekiler tarafından yağmalandı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 23:45
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Meksika’da kaza yapan tırı yağmaladılar

Meksika’da kaza yapan tırı yağmaladılar
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İHA - Meksika’nın Tabasco eyaletinin başkenti Villahermosa şehri yakınlarında çift dorseli bir tır kaza yaparak devrildi. Kazanın ardından dorsesinde bira olduğunu gören çevredeki vatandaşlar tırı yağmaladı.

Yağma anları çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alınırken, tırın etrafındaki onlarca kişinin biraları çalmak için birbirleriyle mücadele ettiği görüldü. Kaza sonrası olay yerine ulaşmakta geç kalan güvenlik güçlerinin yaşanan yağmalamaya engel olamadıkları bildirildi.

Görgü tanıkları, tırın aşırı hızla seyrettiğini ve bu nedenle önüne çıkan kasiste yavaşlamaya çalışırken devrildiğini söyledi.

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