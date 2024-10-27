Meksika’da korkunç otobüs kazası: En az 24 ölü, 5 yaralı

Kaynak: AA
Meksika’da korkunç otobüs kazası: En az 24 ölü, 5 yaralı

Meksika ulusal muhafız yetkilileri, mısır yüklü dorsenin otoyolda kamyondan ayrıldığını ve otobüsün dorseye çarpmasının ardından 24 kişinin hayatını kaybettiğini 5 kişinin de yaralandığını belirtti.

Meksika'da yolcu otobüsünün mısır taşıyan kamyondan ayrılan dorseye çarparak devrilmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Meksikalı yetkililer, ülkenin güneyindeki Nayarit eyaletinden ABD sınırındaki Chihuahua eyaletine bağlı Ciudad Juarez kentine giden otobüsün yolda kaza yaptığını ifade etti.

Kazada 24 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, yaralanan 5 kişinin Zacatecas eyaletindeki hastanede tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Zacatecas'daki ulusal muhafız yetkililerinden Juan Manriquez Moreno, mısır yüklü dorsenin otoyolda kamyondan ayrıldığını ve otobüsün dorseye çarpmasının ardından devrildiğini belirtti.

Zacatecas Eyaleti Genel Sekreteri Rodrigo Reyes Mugüerza da kazanın meydana geldiği otoyolun trafiğe kapatıldığını ifade etti. Mugüerza, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

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