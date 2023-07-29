Meksika'da küçük uçak denize çakıldı: 3 kişi kayıp

Meksika’nın Veracruz eyaletinde özel bir uçak, kalkıştan sonra Meksika Körfezi’ne düştü.

KAYNAK: İHA
Meksika'da küçük uçak denize çakıldı: 3 kişi kayıp

İHA'nın haberine göre; Uçakta 2 pilot ve 1 yolcu olmak üzere 3 kişi bulunuyordu. Kurtarma ekipleri, kaybolan 3 kişi ve uçağın enkazını arıyor. Olayın nedeni henüz bilinmiyor.

Uçakla irtibat kesildi

Olay, 29 Temmuz Cuma günü Veracruz Uluslararası Havaalanı’ndan kalkan Cessna 650 tipi küçük bir uçakla yaşandı. Uçak, Mısır’a gitmek üzere havalandıktan sonra radardan kayboldu. Olayın ardından bölgede çalışan bir grup işçi, uçağın denize düştüğünü gördüklerini ve havaalanına haber verdiklerini söyledi. Uçakla kalkıştan 1 dakika sonra tüm irtibatın kesildiği ve radardan tespit edilemediği bildirildi.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor

Olay yerine sevk edilen Meksika Deniz Kuvvetleri’ne bağlı kurtarma ekipleri, düşen uçağın enkazı ile kaybolan 3 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Uçağın özel olarak hizmet verdiği ve genellikle iş adamları tarafından kiralandığı belirtildi.

Öne Çıkanlar
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Son Haberler
185 yıl önce ilim ve din Yazarlar
185 yıl önce ilim ve din
Oppenheimer: Çok Hoş Bir Ölüm Şekli Yaratan Adam! Yazarlar
Oppenheimer: Çok Hoş Bir Ölüm Şekli Yaratan Adam!
Türkiye olarak, 21,5 yılda bir trilyon dolar kaybettik Yazarlar
Türkiye olarak, 21,5 yılda bir trilyon dolar kaybettik
Yerel seçimlerden sonra ne olacak? Yazarlar
Yerel seçimlerden sonra ne olacak?
Serinlemek isterken ölümcül hastalığa yakalanmayın! Yazarlar
Serinlemek isterken ölümcül hastalığa yakalanmayın!
Bu kez Şimşek çaktı Erdoğan fena çakıldı Yazarlar
Bu kez Şimşek çaktı Erdoğan fena çakıldı
T.C. İSTANBUL ANADOLU 63. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Resmi İlanlar
T.C. İSTANBUL ANADOLU 63. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ