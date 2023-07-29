Meksika'da küçük uçak denize çakıldı: 3 kişi kayıp

İHA'nın haberine göre; Uçakta 2 pilot ve 1 yolcu olmak üzere 3 kişi bulunuyordu. Kurtarma ekipleri, kaybolan 3 kişi ve uçağın enkazını arıyor. Olayın nedeni henüz bilinmiyor.

Uçakla irtibat kesildi

Olay, 29 Temmuz Cuma günü Veracruz Uluslararası Havaalanı’ndan kalkan Cessna 650 tipi küçük bir uçakla yaşandı. Uçak, Mısır’a gitmek üzere havalandıktan sonra radardan kayboldu. Olayın ardından bölgede çalışan bir grup işçi, uçağın denize düştüğünü gördüklerini ve havaalanına haber verdiklerini söyledi. Uçakla kalkıştan 1 dakika sonra tüm irtibatın kesildiği ve radardan tespit edilemediği bildirildi.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor

Olay yerine sevk edilen Meksika Deniz Kuvvetleri’ne bağlı kurtarma ekipleri, düşen uçağın enkazı ile kaybolan 3 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Uçağın özel olarak hizmet verdiği ve genellikle iş adamları tarafından kiralandığı belirtildi.