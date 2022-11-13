Meksika’da pazar yerinde patlama 29 yaralı

Meksika’nın Huehuetoca şehrinde pazar yerinde doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamada 6’sı çocuk 29 kişi yaralanırken, yaralıların vücutlarında 2’nci ve 3’üncü derece yanıklar oluştuğu aktarıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi bölgeye gelen helikopterle hastaneye sevk edildi.

Patlamaya, pazar yerinde yiyecek satan bir tezgaha ait LPG tüpünde yaşanan sızıntının neden olduğu düşünülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.