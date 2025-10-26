2025 Meksika Grand Prix’sinde sıralama turlarının galibi Lando Norris oldu. McLaren pilotu, 1:15.586’lık etkileyici derecesiyle zirveye yerleşerek pole pozisyonunu elde etti.

Norris, özellikle son seansta sergilediği hatasız sürüşle McLaren’in tek tur performansını bir kez daha ortaya koydu.

Ferrari pilotları Charles Leclerc, 0.262 saniyelik farkla ikinci, Lewis Hamilton ise 1:15.938’lik turuyla üçüncü sırada yer aldı

George Russell dördüncü olurken, Red Bull’un yıldızı Max Verstappen beşinci sırada kaldı.

Mercedes’in genç yeteneği Andrea Kimi Antonelli altıncı sırada yer alarak takıma ekstra moral kazandırdı.

Carlos Sainz yedinci, McLaren’in diğer pilotu Oscar Piastri sekizinci sırayı elde etti.

Isack Hadjar Q3’e kalarak etkileyici bir performansla 9. sırayı aldı. Oliver Bearman ise seansı 10. sırada tamamladı.

Meksika Grand Prix’sinde ilk çizgiyi Lando Norris ve Charles Leclerc paylaşacak. Arkalarında iki eski takım arkadaşı Lewis Hamilton ve George Russell olacak. Meksika yarışı, Türkiye saatiyle 23.00’te koşulacak.