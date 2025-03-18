Meksika’da Sergio Ramos çılgınlığı yaşanıyor! Kulüp yönetimi çok memnun

Avrupa'nın ardından kariyerini Meksika'da sürdürme kararı alan Sergio Ramos'un Monterrey'e imza atması kulübün forma satışına olumlu yansıdı.

Monterrey Başkanı Pedro Esquivel Ayanegui, El Financiero'ya verdiği röportajda forma satışlarında Sergio Ramos transferinin ardından büyük bir artış yaşandığını söyledi.

Ayanegui açıklamasında, "Size kesin rakamları veremem ama üç haftada, normalde o dönem sattığımız formaların 7 katına çıktık." dedi.

Ramos'un etkisiyle ilgili ayrıca Ayanegui, "Bilet gelirleri kısa vadede çok fazla etki yaratmıyor çünkü yüzde 90 oranında dolulukla oynuyoruz. Maç başına 2 bin bilet kaldı ve sürekli satılıyor. Şimdi daha da hızlı satılacak." ifadelerini kullandı.

Sergio Ramos, Monterrey'de çıktığı 5 maçta 3 gol kaydetti.