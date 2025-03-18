Meksika'da suç örgütleri askerleri hedef aldı: 5 ölü, 4 yaralı

Kaynak: AA
Meksika'da suç örgütleri askerleri hedef aldı: 5 ölü, 4 yaralı

Meksika'da suç örgütlerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı silahlı saldırılarda 5 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.

Meksika basınında yer alan habere göre, Jalisco eyaletinin Guadalupe de Lerma ve Michoacan eyaletine bağlı Chilchota kasabasında, suç örgütleri eş zamanlı olarak askerleri hedef aldı.

Silahlı saldırıda 5 asker yaşamını yitirdi, 4 asker yaralandı.

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Yetkililer, saldırıların ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını ve şu ana kadar 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Michoacan eyaleti yönetiminden yapılan açıklamada, saldırganların yakalanması için güvenlik güçlerinin operasyonlarını sürdürdüğü bildirildi.

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Ulusal Muhafızlar tarafından yapılan ilk incelemelere göre, saldırılardan Jalisco karteline bağlı grupların sorumlu olduğu değerlendiriliyor.

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