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Meksika'da yaşamak için ülkesini terk eden ABD'lilerin sayısında rekor kırıldı

Meksika İçişleri Bakanlığı, bu yılın ilk 9 ayında 8 bin 412 ABD'liye geçici oturma vizesi verildiğini bildirdi. Bu, pandemiden öncesine tekabül eden 2019'a göre sayının yüzde 85 arttığını gösteriyor.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 22:08
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Meksika'da yaşamak için ülkesini terk eden ABD'lilerin sayısında rekor kırıldı

Meksika'da yaşamak için ülkesini terk eden ABD'lilerin sayısında rekor kırıldı
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Meksika'da yaşamak için ülkesini terk eden ABD'lilerin sayısında rekor kırıldı. Meksika İçişleri Bakanlığı, bu yılın ilk 9 ayında 8 bin 412 ABD'liye geçici oturma vizesi verildiğini bildirdi. Bu, pandemiden öncesine tekabül eden 2019'a göre sayının yüzde 85 arttığını gösteriyor.

Bloomberg sayının ayrıca, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2010'dan bu yana en yükseği olduğunu bildirdi.

Veriler, geçici oturma vizesi alan ABD'lilerin 1619'unun başkent Meksiko'yu tercih ettiğini gösterdi. Seçilen diğer bölgeler arasında Jalisco, Quintana Roo, Baja California Sur ve Yucatán var.

Aynı süreçte güneydeki komşusundan kalıcı oturma izni alan ABD'lilerin sayısı, 2019'a göre yüzde 48 artarak 5 bin 418'e ulaştı.

Bloomberg, Meksika'yı genellikle uzaktan çalışma imkanına sahip kişilerin tercih ettiğini bildirdi. Haberde, Kovid-19 pandemisinin ardından uygun fiyatlı seyahat noktası arayan ABD'lilerin Meksika'ya yöneldiği belirtildi.

Meksika genellikle turistlerin 6 aya kadar ülkede kalmasına izin veriyor. Bloomberg, pek çok kişinin bu süreyi yenilemek için ABD'ye dönüp tekrar Meksika'ya uçtuğunu kaydetti.

Başkent Meksiko, yabancıların gelmesini teşvik etmek için Airbnb'yle işbirliği yaptı. Ancak dijital göçebelerden dolayı endişeli olanlar da var.

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