Meksika’da yeni işsizlik oranı belli oldu

Meksika’da işsizlik oranı, temmuz ayında bir önceki aya göre hafif bir artış göstererek %2,8’e ulaştı. Haziran ayında %2,7 olan oran, temmuzda 1,7 milyon kişinin işsiz kaldığını ortaya koydu. Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (INEGI) verilerine göre, bu artış ekonomik dalgalanmalar ve mevsimsel etkilerden kaynaklanıyor. Ülkenin iş gücü piyasasındaki bu hareketlilik, özellikle gençler ve yüksek eğitimli bireyler arasında dikkat çekiyor.

CİNSİYET VE EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE İŞSİZLİK

Temmuz verileri, işsizlik oranının kadınlarda %2,7, erkeklerde ise %2,8 olduğunu gösteriyor. Eğitim seviyesine bakıldığında, işsizlerin %12,4’ü ortaokul eğitimini tamamlamamış kişilerden oluşurken, %87,3’ü daha yüksek eğitim düzeyine sahip. Bu durum, Meksika’da yüksek eğitimli bireylerin iş bulma süreçlerinde karşılaştığı zorlukları gözler önüne seriyor. Özellikle üniversite mezunları, iş piyasasında kendilerine uygun pozisyon bulmakta güçlük çekiyor.

YAŞ GRUPLARI VE İŞ ARAMA SÜRESİ ENDİŞELENDİRİYOR

İşsizlik, yaş grupları arasında da farklılık gösteriyor. 25-44 yaş aralığındaki bireyler, işsizlerin %48,5’ini oluştururken, 15-24 yaş arasındaki gençler %33,2’lik bir paya sahip. Genç nüfusun işsizlik oranındaki ağırlığı, Meksika’nın ekonomik politikalarında genç istihdamına yönelik daha etkili adımlar atılması gerektiğini ortaya koyuyor.

İş arama sürelerine bakıldığında, işsizlerin %48’i bir aydan kısa süredir iş ararken, %30,5’i bir ila üç ay arasında işsiz kalmış durumda. Bu veriler, işsizlik süresinin genellikle kısa vadeli olduğunu gösteriyor.

YILLIK KARŞILAŞTIRMA

Temmuz 2024’e kıyasla işsizlik oranı %0,2 puan gerileyerek olumlu bir tablo çiziyor. Erkeklerdeki işsizlik oranı %0,3 puan azalırken, kadınlarda değişiklik gözlenmedi. Bu düşüş, Meksika ekonomisinin toparlanma sinyalleri verdiğini gösterse de, temmuzdaki hafif artış, ekonomik istikrarın kırılgan olduğuna işaret ediyor.

Uzmanlar, küresel ekonomik belirsizliklerin ve yerel iş gücü dinamiklerinin bu dalgalanmada etkili olduğunu belirtiyor.

Meksika hükümeti, işsizlik oranını düşürmek için yeni istihdam programları ve mesleki eğitim projeleri üzerinde çalışıyor. Özellikle gençler ve yüksek eğitimli bireyler için iş fırsatlarının artırılması hedefleniyor. Ülkenin ekonomik büyüme hedefleri doğrultusunda, iş gücü piyasasındaki bu dinamikler yakından takip ediliyor.