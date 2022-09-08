8 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Popocatepetl Yanardağı'nda son 8 günde üçüncü patlama

Popocatepetl Yanardağı'nda son 8 günde üçüncü patlama

Meksika’da son 8 gün içinde üçüncü kez Popocatepetl Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yanardağ ağzından çıkan lav ve küllerin 3 bin metre yüksekliğe ulaştığı ifade edilirken son 24 saatte patlamanın yanı sıra 2 küçük çaplı deprem meydana geldiği kaydedildi.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 10:12
Takip Et

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı'nda son 8 günde üçüncü patlama

Popocatepetl Yanardağı'nda son 8 günde üçüncü patlama
+
Aa
-

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yapılan açıklamaya göre Popocatepetl Yanardağı’nda dün gece yerel saatle 21.21’de bir patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle yanardağ ağzından çıkan lav ve küllerin 3 bin metre yüksekliğe ulaştığı ifade edildi. Yanardağın CENAPRED tarafından yayınlanan günlük faaliyet raporunda ise son 24 saatte patlamanın yanı sıra 2 küçük çaplı deprem ve 41 kez gaz ve toz çıkışı kaydedildiği belirtildi.

PATLAMALAR NEDENİYLE VATANDAŞLAR UYARILDI

Yetkililer, meydana gelen patlamalar nedeniyle taş ve çakıl düşebileceği için vatandaşları yanardağdan uzak durmaları konusunda uyarırken, çevredeki yerleşim birimlerinde yaşayanların ise kül yağışı ve yağmurla birlikte oluşabilecek çamur akıntısına karşı önlem almalarını tavsiye etti.

KUZEY AMERİKA’NIN İKİNCİ BÜYÜK YANARDAĞI

Aztek dili olan Nahuatl’da “Duman çıkaran dağ” anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl’in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.

SON 1 YILDIR FAATLİYETLERİ ARTTI

Son 1 yıldır faaliyetlerini artıran Popocatepetl Yanardağı Manchester Üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında 5. sırada yer alıyor. Popocatepetl Yanardağı’nda en son 3 Eylül ve 30 Ağustos günlerinde 2 ayrı patlama meydana gelirken, bu yılın Ocak ayında 3 kez, Mart ayında 1 kez ve geçtiğimiz yıl boyunca 8 kez patlama kaydedilmişti.

İHA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿“Evladım gibi seviyorum” dedi. 2 milyon lira, 2 ev, lüks otomobil teklif ettiler yine de vermedi
1
﻿“Evladım gibi seviyorum” dedi. 2 milyon lira, 2 ev, lüks otomobil teklif ettiler yine de vermedi
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
2
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
3
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak
4
﻿İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
5
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
﻿MHP'li başkanı tutuklayan Hakim ve Savcı karı koca sürüldü
6
﻿MHP'li başkanı tutuklayan Hakim ve Savcı karı koca sürüldü
﻿FED Kararı Piyasaları Nasıl Etkileyecek | Doç. Dr. Hakkı Öztürk Anlattı
7
﻿FED Kararı Piyasaları Nasıl Etkileyecek | Doç. Dr. Hakkı Öztürk Anlattı
﻿Yine boğulma vakası: Bir kişi hastaneye kaldırıldı, bir kişi aranıyor
﻿Yine boğulma vakası: Bir kişi hastaneye kaldırıldı, bir kişi aranıyor
﻿Yine boğulma vakası: Bir kişi hastaneye kaldırıldı, bir kişi aranıyor
﻿Büyükçekmece TEM Otoyolunda TIR devrildi
﻿Büyükçekmece TEM Otoyolunda TIR devrildi
﻿Büyükçekmece TEM Otoyolunda TIR devrildi
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor
﻿Juan Mata İstanbul'a geldi
﻿Juan Mata İstanbul'a geldi
﻿Juan Mata İstanbul'a geldi
﻿Bakanlıktan yeni düzenleme: Gemi atıklarını denizlere bırakmak yasaklanıyor
﻿Bakanlıktan yeni düzenleme: Gemi atıklarını denizlere bırakmak yasaklanıyor
﻿Bakanlıktan yeni düzenleme: Gemi atıklarını denizlere bırakmak yasaklanıyor
﻿DSÖ'den maymun çiçeği vakalarıyla ilgili önemli açıklama
﻿DSÖ'den maymun çiçeği vakalarıyla ilgili önemli açıklama
﻿DSÖ'den maymun çiçeği vakalarıyla ilgili önemli açıklama
﻿Muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1355 oldu
﻿Muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1355 oldu
﻿Muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1355 oldu
﻿Biruni Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Biruni Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Biruni Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personel alacak
﻿Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personel alacak
﻿Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personel alacak
﻿Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alacak
﻿Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alacak
﻿Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.