5 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Meksika'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Meksika'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Meksika’da etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Guerrero eyaletinde meydana gelen selde 3 kişi hayatını kaybederken, ülke genelinde son aylarda yaşanan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye ulaştı.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 00:11
Takip Et

Meksika'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Meksika'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi
+
Aa
-

Meksika'daki sellerde can kaybı artıyor. Guerrero eyaletinin büyük kesiminde etkili olan şiddetli yağışlar sel, su baskınları ve toprak kaymalarına neden oldu. Eyaletin başkenti Acapulco'da meydana gelen selde, vatandaşlar araçlarıyla sel sularında sürüklendi. Eyaletin kırsal kesimlerinde 3 ayrı noktada toprak kayması meydana gelirken bazı yollar ulaşıma kapandı.

ÇÖKEN DUVARIN ALTINDA KALAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Eyaletteki Xaltianguis kasabasında, sel sularına kapılan bir araçta 50 yaşlarındaki biri kadın diğeri erkek 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Huamuchito kasabasında ise bir duvarın yağış nedeniyle devrilmesi sonucu altında kalan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

ÜÇ EYALATTE FIRTINA BEKLENİYOR

Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi, Guerrero eyaleti açıklarında Büyük Okyanus'ta oluşan yeni tropikal depresyonun yoğun yağışlar ve sert rüzgarlarla birlikte başta Guerrero, Michoacan ve Colima eyaletlerinde etkili olacağı bildirirken, tropikal depresyonun önümüzdeki günlerde fırtınaya dönüşmesinin beklendiği belirtti.

SON AYLARDA MEYDANA GELEN SELLERDE EN AZ 20 KİŞİ ÖLDÜ

Guerrero eyaletindeki son can kayıplarının ardından ülke genelinde son aylarda meydana gelen sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye ulaştı. Ülkede her yıl mayıs ayı ortasında başlayan ve eylül ayına kadar devam eden yağmurlu havalarda, yoğun yağışlar sele neden oluyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
1
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
2
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
﻿Kör kahin Baba Vanga'dan yeni bir virüs kehaneti: Kontrolden çıkacak ve tüm insanlığı etkisi altına alacak
3
﻿Kör kahin Baba Vanga'dan yeni bir virüs kehaneti: Kontrolden çıkacak ve tüm insanlığı etkisi altına alacak
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
4
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
﻿Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
5
﻿Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
6
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
7
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
﻿Ahmet Çakar, Ankaragücü Başkanı'na çıkıştı: Önce Beşiktaş'tan özür dileyeceksiniz
﻿Ahmet Çakar, Ankaragücü Başkanı'na çıkıştı: Önce Beşiktaş'tan özür dileyeceksiniz
﻿Ahmet Çakar, Ankaragücü Başkanı'na çıkıştı: Önce Beşiktaş'tan özür dileyeceksiniz
﻿Rıdvan Dilmen: Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayıdır
﻿Rıdvan Dilmen: Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayıdır
﻿Rıdvan Dilmen: Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayıdır
﻿Salih Uçan isyan etti ''Sakatlanabilirdim''
﻿Salih Uçan isyan etti ''Sakatlanabilirdim''
﻿Salih Uçan isyan etti ''Sakatlanabilirdim''
﻿Antalyaspor'un çöküşü, Kasımpaşa'nın yükselişi
﻿Antalyaspor'un çöküşü, Kasımpaşa'nın yükselişi
﻿Antalyaspor'un çöküşü, Kasımpaşa'nın yükselişi
﻿ABD Ürdün’de askeri tatbikat başlattı
﻿ABD Ürdün’de askeri tatbikat başlattı
﻿ABD Ürdün’de askeri tatbikat başlattı
﻿FIBA'ya maç yeniden oynansın itirazı
﻿FIBA'ya maç yeniden oynansın itirazı
﻿FIBA'ya maç yeniden oynansın itirazı
﻿Pakistan'da muson yağmurları 1314 can aldı
﻿Pakistan'da muson yağmurları 1314 can aldı
﻿Pakistan'da muson yağmurları 1314 can aldı
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
﻿Serinlemek için gölete giren 2 kardeş boğuldu
﻿Serinlemek için gölete giren 2 kardeş boğuldu
﻿Serinlemek için gölete giren 2 kardeş boğuldu
﻿Son dakika haberi: Letonya açıklarında özel jet düştü
﻿Son dakika haberi: Letonya açıklarında özel jet düştü
﻿Son dakika haberi: Letonya açıklarında özel jet düştü
﻿Cami tuvaletinde ölü bulundu
﻿Cami tuvaletinde ölü bulundu
﻿Cami tuvaletinde ölü bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.