Meksika'daki tren kazasında can kaybı 10'a yükseldi

Meksika'nın Atlacomulco şehrinde yük treninin hemzemin geçitten geçen yolcu otobüsüne çarptığı kazada bilanço arttı. Meksika Eyaleti Sivil Savunma Kurumu, kazada yaşamını yitirenlerin sayısının 10'a, yaralı sayısının ise 60'a yükseldiğini açıkladı. Kurum, görevlilerin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve eyalet savcılığının inceleme başlattığını bildirdi.

Otobüse çarpan yük treninin Canadian Pacific Railway firmasına ait olduğu ifade edildi. Canadian Pacific Railway, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ileterek, personelinin olay bölgesinde olduğunu ve yetkililerle iş birliği yaptığını aktardı.