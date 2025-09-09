Meksika'daki tren kazasında can kaybı 10'a yükseldi

Kaynak: İHA
Meksika'daki tren kazasında can kaybı 10'a yükseldi

Meksika'da yük treninin hemzemin geçitten geçen yolcu otobüsüne çarptığı kazada ölü sayısı 10'a çıktı.

Meksika'nın Atlacomulco şehrinde yük treninin hemzemin geçitten geçen yolcu otobüsüne çarptığı kazada bilanço arttı. Meksika Eyaleti Sivil Savunma Kurumu, kazada yaşamını yitirenlerin sayısının 10'a, yaralı sayısının ise 60'a yükseldiğini açıkladı. Kurum, görevlilerin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve eyalet savcılığının inceleme başlattığını bildirdi.

Otobüse çarpan yük treninin Canadian Pacific Railway firmasına ait olduğu ifade edildi. Canadian Pacific Railway, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ileterek, personelinin olay bölgesinde olduğunu ve yetkililerle iş birliği yaptığını aktardı.

Son Haberler
Meksika'daki tren kazasında can kaybı 10'a yükseldi
Meksika'daki tren kazasında can kaybı 10'a yükseldi
2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde günün sonuçları
2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde günün sonuçları
Dünya Kitap Okuma Yazma Günü kutlandı
Dünya Kitap Okuma Yazma Günü kutlandı
144 suç kayıtları vardı 300 bin TL’lik ziynet çaldılar
144 suç kayıtları vardı 300 bin TL’lik ziynet çaldılar
Trabzonspor, Andre Onana transferinde mutlu sona ulaştı
Trabzonspor, Andre Onana transferinde mutlu sona ulaştı