Meksika'dan ABD'ye uyuşturucuyla mücadele desteği

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'nin fentanile karşı mücadelesinde ülkesinin desteğini yineleyerek, motivasyonlarının "ahlaki yükümlülük ve hümanizmden" geldiğini söyledi.

KAYNAK: AA
Meksika'dan ABD'ye uyuşturucuyla mücadele desteği

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Kolombiya'nın Cali kentinde düzenlenen, "Latin Amerika ve Karayipler Konferansı" zirvesinin kapanışına katılan Lopez Obrador, her yıl 100 bin gencin fentanil kullanması nedeniyle hayatını kaybettiğini ve ülkesinin fentanille mücadelede ABD'ye destek vereceğini belirtti.

Lopez Obrador, fentanilin tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini savunarak, "Bu bir miktar meselesi değil, karşı karşıya olunan bir salgındır. Farklılıklarımız ne olursa olsun, buna sırtımızı dönemeyiz, hümanist duygularla hareket etmeliyiz ve bunun insan hakları sorunu olduğunu anlamalıyız." ifadesini kullandı.

Uyuşturucu kullanımının altında yatan nedenlerin ortaya çıkarılması için kapsamlı bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu vurgulayan Lopez Obrador, bunu engellemenin yollarından birinin yoksulluk ve eşitsizliği ortadan kaldırmak, gençler için yeni fırsatlar yaratmaktan geçtiğini belirtti.

"UYUŞTURUCU TALEBİ AZALTILMALI"

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da uyuşturucu talebinin azaltılması gerektiğine dikkati çekerek, "Talebi azaltırsak uyuşturucu piyasasında ne olur? Fiyat düşer, fiyatlar düşerse kim zengin olur? Arz tarafında belki hiç kimse iflas etmez, uyuşturucu kaçakçılığı biter." değerlendirmesinde bulundu.

Zirveyi Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador ile planladıklarını aktaran Petro, "Başkan'la birlikte tasarladığımız bu etkinliğin amacı Latin Amerika'nın spesifik olarak kendi adına konuşması ve dünya güçlerinin söylemlerini tekrarlamamasıdır." görüşünü paylaştı.

Öte yandan zirveye katılan 19 ülkenin temsilcileri uyuşturucuyla mücadelede "yeni bir yol haritası ve bölgesel fikir birliğine" ulaşılması hususunda uzlaşmaya vardı.

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