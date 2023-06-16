Meksikalı çiftçilerin 40 saatlik eylemi bitti

Meksika'da çiftçiler 40 saat sonra havaalanı çevresindeki eylemlerine son verdi

Meksikalı çiftçilerin 40 saatlik eylemi bitti

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde, ürünleri için verilen fiyatın yetersiz olduğu gerekçesiyle havaalanı çevresinde toplanarak 40 saat boyunca giriş çıkışı engelleyen yüzlerce çiftçi, hükümetle diyalog şartıyla eylemini bitirdi.

Meksika basınında çıkan habere göre, Culiacan Havaalanı çevresinde eylem yapan ve uçuşların iptal olmasına yol açan çiftçiler, sorunun çözümü için diyalog çağrısına olumlu yanıt verdi.

Sinaloa Valisi Ruben Rocha, konuya ilişkin açıklamasında, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un, çiftçilerin taleplerinin yerine getirilmesi için çaba harcadığını söyledi.

Protestoculara çağrıda bulunan Rocha, "Sizinleyim ve olmaya da devam edeceğim. Gelin, sizin mahsullerinizin israf olmasına yol açan gerçek sorumluları hep birlikte protesto edelim. Emeğinizin ziyan olmaması için adil ücret talebinde bulunacağım." ifadesini kullandı.

Rocha'nın diyalog ve uzlaşma sözünün ardından yüzlerce çiftçi, traktörleri ve malzemeleriyle kapattıkları yolu yeniden trafiğe açtı.

Göstericiler, bu yıl uluslararası pazarda mısır ve tahıl fiyatlarında ciddi düşüşler olduğunu savunarak, taleplerinin federal hükümet tarafından dikkate alınmasını istiyor.

Protestolar nedeniyle 14 Haziran'da 50'den fazla uçuş iptal edilmiş ve çok sayıda yolcu mağdur olmuştu.

"ELİT ÜRETİCİLERDEN OLUŞAN BİR GRUP PROTESTOCULARI KIŞKIRTIYOR"

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Lopez Obrador ise küçük üreticilere öncelik verdiklerini ancak çıkar gruplarının bunu istismar ettiğini söyledi.

Mısır, buğday ve sorgum üreticilerine karşı tüm taahhütlerin yerine getirildiğini belirten Lopez Obrador, "Onlarla daha önce hiç olmadığı kadar çok ilgilendik ancak siyasi parti hasımlarımız ve elit üreticilerden oluşan bir grup protestocuları kışkırtıyor." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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