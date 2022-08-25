Havada korkulu dakikalar. Uçağı motoru böyle yandı

Meksika'da havada korkulu dakikalar yaşandı.

Meksika merkezli havayolu şirketi Airbus'a ait A320 tipi uçak Guadalajara'dan kalkıştan kısa bir süre sonra iki numaralı motorda yaşanan problem nedeniyle geri dönüş kararı aldı.Motordan böyle alevler çıktı.

Uçak 40 dakika sonra güvenli ve sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.