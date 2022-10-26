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Roslyn Kasırgası 4 can aldı

Meksika’nın batısını vuran Roslyn Kasırgası’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 10:35
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Meksika'yı Roslyn Kasırgası vurdu. 4 can aldı

Roslyn Kasırgası 4 can aldı
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İHA'nın haberine göre, Roslyn Kasırgası'nın dün kategori 3 seviyesinde Meksika’nın Nayarit eyaletindeki Santiago Ixcuintla şehrinde karaya vurmasının ardından can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. 

Nayarit eyaletinin yanı sıra Sinaloa ve Jalisco eyaletlerinin bazı kesimlerinde de etkili olan kasırga sonucu sel, toprak kaymaları ve fırtına meydana gelirken, ülkede kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4’e yükseldiği bildirildi. 

Hayatını kaybedenlerden 1’inin temizleme çalışmalarına katılan polis memuru olduğu ve kalp krizi geçirdiği belirtilirken, 2 kadın ve 80 yaşındaki bir adamın ise sel ve fırtına nedeniyle yaşanan kazalarda hayatını kaybettiği bildirildi.

136 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ

Roslyn Kasırgası’nın neden olduğu sel ve fırtına sonucu bölgede çok sayıda ağaç ve elektrik direği devrilirken, bazı kasabalara giden yollar ulaşıma kapandı.
Meksika Federal Elektrik Komisyonu (CFE) elektrik hatlarında oluşan hasar nedeniyle 136 bin vatandaşın elektriğinin kesildiğini açıklarken, kesintileri gidermek için 800’den fazla işçinin çalıştığını belirtti. 

Yerel yöneticiler, kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması, devrilen ağaçların kaldırılması ve tıkanan kanalizasyonların onarılması amacıyla temizlik çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

 

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