Mel Gibson, Kamala Harris'e hakaret etti: "IQ'su çit direği seviyesinde"

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Mel Gibson, Kamala Harris'e hakaret etti: "IQ'su çit direği seviyesinde"

ABD Başkanlık seçimleri öncesinde Trump'u destekleyeceğini açıklayan Mel Gibson, Kamala Harris'e hakaret etti.​​​​​​​

Mel Gibson, yaklaşan 2024 seçimleri öncesinde Donald Trump'ı desteklediğini duyurdu. LAX Havaalanı'nda görüntülenen Gibson, Kamala Harris'in "çit direği seviyesinde IQ'ya" sahip olduğunu belirtti. Aktör, Harris’in kötü bir geçmişe sahip olduğunu ve ciddi politikalar geliştirmediğini öne sürdü.

Gibson, “Kimin oyunu vereceğini kimsenin bilmediği bir sır değil,” diyerek Trump için oy vereceğini açıkladı. Ayrıca, Harris’in başkanlık görevini üstlenmesinin Amerika için kötü sonuçlar doğuracağını iddia etti. Gibson’ın Harris’e yönelik eleştirileri, Trump’ın daha önce söylediği, Harris’in zihinsel olarak başkan olmaya uygun olmadığı yönündeki söylemleriyle paralellik gösteriyor.

Gibson, geçmişte yaptığı ırkçı, cinsiyetçi ve antisemitik açıklamalarıyla tanınıyor ve son açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmekten çekinmiyor. Harris’in bu sözlere nasıl yanıt vereceği henüz bilinmiyor. Ancak, Gibson’ın sözleri, bu yılki seçimlerde Harris’in destekçilerinin daha da öfkelenmesine neden olabilir.

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