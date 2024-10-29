Melania Trump kürtaj hakkında konuştu

Melania Trump, eşi Donald Trump ile birlikte duruşunu güçleştirdi ve eşinin pro-seçim konusundaki tutumunu açıkladı. Eski First Lady, son günlerde yaptığı kürtaj hakları ile ilgili açıklamaların etkisini, "Fox & Friends" programında paylaştı.

Melania, kamuoyunun bu konudaki görüşünün kendisi için sürpriz olduğunu düşünmesine rağmen, Donald'ın bu konuyu "tanıştığımız günden beri" bildiğini ifade etti. Bu nedenle, onun kitabında yaptığı açıklamalar Donald için sürpriz olmadı.

Melania kendi yaşam deneyimlerinden yola çıkarak, "Kendim için, seçimim" ifadesinin ne anlama geldiğini daha derinlemesine anlamak isteyenler için anı kitabı "Melania"yı önerdi.

Son günlerde Donald Trump’ın hayatına yönelik iki suikast girişiminin ardından Melania, yaşamlarının ne kadar riskli hale geldiğini kabul etti. Bu durum, günlük seçimlerini yaparken daha dikkatli olmasına neden oldu. Nerede ne yapacağı konusunda çok daha seçici hale geldiğini söyledi.

Donald Trump’ın, ülkesi için sevdiği şeyleri yapmaya devam ettiğini dile getiren Melania, onun "Amerika'yı yeniden büyük yapmak" misyonu için tutkuyla çalıştığını vurguladı. Bu zorlu zamanlarda eşinin yanında duracağını yineledi ve Donald’ın bu konudaki kararlılığının kendisini gururlandırdığını belirtti. Melania Trump, eşiyle olan ilişkilerinin karmaşık yapısına rağmen, onun yanında olmanın önemini her fırsatta ifade ediyor.

Melania Trump'ın fotoğrafçısı ilk kez konuştu