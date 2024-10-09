Melania Trump'ın fotoğrafçısı ilk kez konuştu

Eski first lady Melania Trump, fotoğrafların çekildiği 1990'ların ortalarında bekar ve profesyonel bir modeldi. Çalıştığı sanatçı fotoğrafçı de Basseville, daha önce çekimi ayarlanmış olan Emma Eriksson ile denge kuracak "karizmatik" bir model arayışındaydı. Birinin ona "bu kızı görmelisin" demesi üzerine Metropolitan Models aracılığıyla Knauss ile tanıştı ve onun "hayal ettiği senaryo için mükemmel olduğunu" fark etti.

De Basseville, "Eski tarz bir adamım," diyerek gülümseyerek konuştu. Fotoğrafçı sözlerine "Sanat geçmişim var, resim ve heykel yapıyorum, Roma'da bir dans stüdyosunda dersler aldım. Benim için sanat Caravaggio'ydu. Her zaman, 15. ve 16. yüzyıllardaki sanatçılar gibi kadınları, sanatsal vizyon ve ifade özgürlüğü açısından temsil etmek istemişimdir. Amacım, bir kadının içsel ve dışsal güzelliğini sergilemekti." diye devam etti.

FOTOĞRAFLARIN SANATSAL BOYUTU

Bir eski first lady’nin çıplak fotoğraflarının olmasına dair düşünceleri sorulduğunda de Basseville, "Bir first lady’nin, kendisi kadar güzel olduğu zaman, bu, yüzyıllardır sanatta çıplak olarak temsil edilen krallar ve kraliçelerden neden farklı olsun ki? O ve Büyük İskender ile ne arasında ne fark var? Michelangelo’nun ‘David’ini kim sevmez? Bu, belki de bütün bunlar bir ikiyüzlülük veya kıskançlıktır," dedi.

Trump ile olan çekimi hatırlatan de Basseville, Trump’ın ekibe "çok nazik" davrandığını söyledi. "Elbette o sırada Photoshop vardı. Sette ışık, makyaj, saç ve stil için insanlar vardı. Gerçekten profesyoneldi ve çok nazikti," diye ekledi.

Eriksson, Thierry Mugler’ın favorisi olarak Paris’e uçarak gitmek zorunda kaldığı için de Basseville ve Trump, SoHo’da birlikte bir içki içtiler. "Hayat ve ne yapmamız gerektiği üzerine konuştuk [gülerek] ve saçmalıklar. Bir şeyin duygusal olarak güçlü olduğu bir durumda birlikte zaman geçiren iki arkadaş gibiydik. Gerçekten hoştu," dedi de Basseville.

Melania Trump kimdir?

SANATÇI FOTOĞRAFÇININ HAYAT YOLCULUĞU

Trump, daha sonra 2000 yılının Mart ayında British GQ için bir başka çıplak fotoğraf çekimi yaptı. Donald Trump’a ait özel Boeing 727 uçağında, sadece mücevherle sarılı ve bir deri çanta ile kelepçeli poz verdi. Çarşamba günü Trump, “X” üzerindeki 45 saniyelik video paylaşımında, “Neden çıplak modelleme çalışmalarımın arkasında gururla duruyorum? Daha önemli bir soru şu: Medya neden benim insan formunu kutladığım bu moda çekimini sorguluyor?” dedi.

Trump’ın hayatında olduğu gibi de Basseville’in hayatında da bazı dönüşler oldu. Kültür gezileri yaparak kariyerini diğer alanlara genişletti ve daha önce hapis yattı. 1970 yılında Bordeaux’da doğan Jarl Alexandre Alé de Basseville, Norveç’in 1. Kralı Harald’ın torunudur. Genç yaşta Andy Warhol ile çalışarak ve Milano’daki La Scuola delle Arti’de eğitim alarak çağdaş sanata yöneldi. Moda tasarımcısı Claude Montana ile tanıştıktan sonra deri giysiler üzerine resim yapmaya başladı. Sürrealist ressam Lucchi Renato Chiesa ile tanışıp Milano, Roma ve Floransa’yı keşfetmesi, onun için dönüştürücü bir deneyim oldu. “Beni bir evlat gibi sevdi ve tüm bilgilerini aktarmak istedi,” diyen de Basseville, Trump hakkında, “Fotoğraflarından gurur duyuyor ve ben de onun gördüğü şeyi gördüğüm için çok mutluyum. Kız kardeşi de moda işindeydi. Harika,” dedi.

Çekimi, modellerle birlikte çalışan bir heykeltıraş gibi ele aldığını ifade eden de Basseville, "Fotoğraf çekmek de bir film yapmaya benzer. Biraz da oyunculuk gibidir. Elbette bazı yönler gerçeği yansıtmaz," dedi. 2000’den sonra fotoğrafçılığın iki yola ayrıldığını, sanat ve moda olarak bölündüğünü belirtti. “Ben hiç moda tarafında olmadım. Hep sanatsal tarafta kaldım,” diye ekledi.

Hayat boyu desteklediği nedenler arasında AIDS farkındalığı ve kadın hakları yer alıyor. "2024'te hala kadın hakları için savaşıyor olmamız tamamen saçma. Tüm bu arkadaşlarımdan, kızlardan ve modellerden, Harvey Weinstein dahil olmak üzere kötü muamele hikayeleri duyduğumda, çok yıkıldım. Hala inanamıyorum. Hayatımda iki şey için savaştım: AIDS ve kadın hakları," dedi.

De Basseville ayrıca yasal sorunlarla da karşılaştı. 2017’de para aklama ve MDMA dağıtımına yönelik komplo kurmaktan suçunu kabul ederek 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 27 ay hapis yattı. Uyuşturucu Kaçakçılığı Dairesi tarafından yürütülen iki yıllık gizli bir soruşturmada, de Basseville ve suç ortağı Bruno Cavelier d’Esclavelles, uyuşturucu kaçakçısı kılığına girmiş gizli ajanlarla 20 milyon dolardan fazla uyuşturucu gelirini aklamak ve 500’den fazla ecstasy hapı ithal ve dağıtmak için müzakere etti. Üzerindeki suçlamalar, iki yıldan fazla süren hapis hayatından sonra düşürüldü.

Hapis deneyimi sorulduğunda, “Bu bir deneyim oldu. Birçok insanla tanıştım. Çok şey öğrendim. Birçok insan umutsuz. Hapiste olmak tehlikeli bir yer. Orada uyuşturucu satan, insan öldüren çok tehlikeli insanlar var,” dedi.

Havada sıkça bulunan de Basseville, deneyimlerinden her zaman öğrenerek ve sanat ve yaşam için bilgi edinerek geliştiğini belirtti. "Caravaggio benim için ustamdı — fark etmez. O ve diğer sanatçılar hapisteydi. Önemli değil," diye ekledi. Paris’te yaşayan de Basseville, mimar eşi Egla Harxhi ile çok sayıda resim, fotoğraf ve tasarım çalışmaları yapıyor. Altı yaşındaki oğlu Luxifer de Basseville sık sık onunla birlikte resim yapıp sanata el atıyor. “Her gün çok çalışmaya devam ediyorum. Kendimi geliştirmek için sürekli yukarı doğru ilerlemeye çalışıyorum,” dedi.

Sosyal medyanın en büyük dezavantajının birçok kişinin diğerlerini iki saniyede yargılaması olduğunu belirten de Basseville, felsefeyi Platon ve Hannah Arendt’ten okumayı tercih ettiğini ifade etti. Çift genetik hastalığı, epilepsi ve Asperger sendromu olan de Basseville, çocukken okula gidemediği için sık sık okumaya başladı. “Bu yüzden hayata dair birçok şeyi bilmiyordum ve bu yüzden kıskanma duygum hiç olmadı,” dedi. “Bazen insanların normal dediği şeyler benim için normal değil. Bunun nedeni, üzerine düşünmediğim şeylerdir. Bugünün toplumundaki durum benim için önemli değil. Eğer herkes ‘Herkes böyle yaşıyor, ben de böyle yaşamalıyım’ derse, umurumda değil.”