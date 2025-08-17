Melania Trump’tan Putin'e mektup

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania, Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'e Ukrayna'daki savaşı sonlandırması için bir mektup yazdı.

Melania Trump mektubunda şu ifadelere yer verdi:

Sayın Başkan Putin,

Her çocuk kalbinde aynı sessiz hayalleri taşır; ister bir ülkenin kırsal köylerinde, ister görkemli bir şehir merkezinde dünyaya gelsin… Onlar sevgi, umut, imkân ve tehlikelerden uzak güvenli bir hayat düşlerler.

Ebeveynler olarak, gelecek neslin umutlarını beslemek bizim görevimizdir. Liderler olarak ise çocuklarımızı yaşatmanın sorumluluğu yalnızca bir avuç insanın rahatının ötesine uzanır. Tartışmasızdır ki, herkes için onurlu bir dünya inşa etmeye çalışmalıyız – öyle ki her ruh barışla uyanabilsin ve gelecek bizzat kusursuzca korunabilsin.

Basit ama derin bir kavramdır bu, Sayın Putin. Eminim sizin de kabul edeceğiniz üzere, her neslin çocukları hayatlarına bir saflıkla başlar – coğrafyanın, hükümetin ve ideolojinin üstünde duran bir masumiyetle.

Ama günümüz dünyasında, bazı çocuklar sessiz bir gülüş taşımak zorunda kalıyor; çevrelerindeki karanlığa dokunmamış bir gülüş… Geleceklerini çalmaya aday güçlere karşı sessiz bir direniş. Sayın Putin, siz onların melodik kahkahalarını tek başınıza geri getirebilirsiniz.

Bu çocukların masumiyetini korurken, yalnızca Rusya’ya değil insanlığın tamamına hizmet etmiş olacaksınız. Böylesine cesur bir fikir tüm insanî bölünmelerin ötesine geçer ve siz, Sayın Putin, bugün kalemin tek bir hamlesiyle bu vizyonu hayata geçirecek güce sahipsiniz.

Zamanı geldi.

Saygılarımla,

Melania Trump