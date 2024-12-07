Melania Trump'tan Vogue açıklaması

Melania Trump, eski modellik kariyerine son verdiğini ve Vogue gibi dergilerde tekrar yer almayı düşünmediğini belirtti. Fox News programı "Fox & Friends"te açıklamalarda bulunan Trump, eşi Donald Trump’ın başkanlık dönemi boyunca kendisini daha önemli meselelerle meşgul ettiğini ve dergi kapaklarının onun için öncelik olmadığını ifade etti.

Trump, bu konuda şunları söyledi: “Daha önce Vogue’un kapağında yer aldım, birçok dergide yer aldım. Şimdi ise daha önemli işler var.” Melania Trump, hayatının değişmeyeceğini düşündüğü için bu tür tekliflere ilgisiz olduğunu vurguladı. Ayrıca, “Vogue’a çıkmanın hayatı kimse için değiştireceğini düşünmüyorum,” dedi.

Melania Trump, 1998 yılında New York Moda Haftası’nda tanıştığı Donald Trump ile evlenmeden önce model olarak ünlü moda fotoğrafçılarıyla çalıştı. 2005 yılında, düğününden önce, Vogue dergisinin Şubat sayısına, özel Dior gelinliğiyle kapak olmuştu. Gelinliği, 300 fit uzunluğunda beyaz saten kumaşla yapılmış ve 1.500 kristal taş ve inciyle süslenmişti.

Melania, eşinin başkanlık döneminde Vogue dergisinin kendisini görmezden gelmesinden dolayı hayal kırıklığına uğramıştı. 2022'de Vogue’a karşı taraflı oldukları eleştirisinde bulunmuştu. “Vogue, taraflı ve belirli kişileri seviyor. Bunu herkes açıkça görüyor,” şeklinde yorum yapmıştı.

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