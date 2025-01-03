Melbourne City gençlerle galip geldi

Melbourne City’nin genç yıldızları, Wellington Phoenix karşısında gösterdikleri üstün performansla galibiyeti getirdi. Harry Politidis’in tarihi golü ve sakatlıklarla mücadele eden kadronun başarısı dikkat çekti.

Melbourne City, Isuzu UTE A-League 2024-25 sezonunun 12. haftasında Wellington Phoenix’i AAMI Park’ta 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Maçta, 22 yaşındaki Harry Politidis, 7. dakikada kariyerindeki ilk lig golünü kaydetti ve takımını öne geçirdi. Karşılaşmanın 83. dakikasında Nathaniel Atkinson’un attığı gol, sonucu belirledi.

Melbourne City, sakatlıklarla boğuştuğu bir dönemde genç yeteneklerine şans vererek dikkat çekti. Başantrenör Aurelio Vidmar, 19 yaşındaki Ben Mazzeo ve Arion Sulemani’yi ilk 11’de oynatırken, ikinci yarıda 17 yaşındaki Medin Memeti ve Michael Ghossaini gibi genç oyuncuları da sahaya sürdü. Özellikle Ghossaini, Atkinson’un golüne asist yaparak unutulmaz bir ev sahibi başlangıcı gerçekleştirdi.

Melbourne City’nin kadrosunda Andreas Kuen, Yonatan Cohen, Marco Tilio ve Mathew Leckie gibi birçok yıldız sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Kuen, maçın 19. dakikasında yaşadığı sakatlıkla oyundan çıkmak zorunda kaldı ve bu durum Vidmar için bir başka zorluk oluşturdu.

Genç oyuncuların katkısı hakkında konuşan Nathaniel Atkinson, “Bu çocuklar gerçekten yetenekli. Sakatlıklarla mücadele ederken, genç oyuncuların gösterdiği performans bizim için çok değerli” ifadelerini kullandı.