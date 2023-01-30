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  • Melek Mızrak Subaşı kimdir? Targaryen Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı neden gündem oldu?

Melek Mızrak Subaşı kimdir? Targaryen Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı neden gündem oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Bilecik ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarının yayınlanmasıyla Melek Mızrak Subaşı gündem oldu. Tarzı ve duruşuyla dikkat çeken Melek Mızrak Subaşı’nın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Melek Mızrak Subaşı kimdir? Targaryen Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı neden gündem oldu?

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 11:50
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Melek Mızrak Subaşı kimdir? Targaryen Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı neden gündem oldu?

Melek Mızrak Subaşı kimdir? Targaryen Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı neden gündem oldu?
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Bilecik ziyaretinden paylaştığı fotoğrafların ardından Melek Mızrak Subaşı sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Tarzıyla dikkat çeken Melek Mızrak Subaşı’na dair pek çok bilgi merak ediliyor. Peki, Melek Mızrak Subaşı kimdir? Targaryen Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı neden gündem oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Bilecik ziyareti ardından paylaştığı fotoğraflar Melek Mızrak Subaşı'nı sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri yaptı. Melek Mızrak Subaşı’nın duruşu ve tarzıyla Game of The Thrones dizisinden Targaryen hanesi karakterlerine benzetildi. Peki, Melek Mızrak Subaşı kimdir?

MELEK MIZRAK SUBAŞI KİMDİR?

Melek Mızrak Subaşı 1988 yılında Bulgaristan’da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Edebali İlköğretim Okulunda liseyi Bilecik Anadolu Lisesinde tamamladı. Daha sonra Bulgaristan Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeoloji Üniversitesinde Mimarlik üzerine Lisansını tamamlayan Melek Mızrak Subaşı, aynı üniversitede tezli yüksek lisansını tamamlayarak, Bulgaristan Mimarlar Birliği tarafından ödüle layık görüldü.

Melek Mızrak Subaşı, mezun olduktan sonra Mimarlar Odası Üyeliğine kabul edildi ve 4 yıl boyunca kendisine ait mimarlık ofisinde mesleğini icra etti.

31 Mart 2019 yerel seçimleriyle birlikte Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Başkan Yardımcılığı sırasında aynı zamanda İmar Komisyon Başkanlığı, Meclis Divan Katipliği, Kent Estetik Kurulu Asil Üyeliği, Bilecik Belediyespor Başkanlığı ve Bilecik Kadın Kooperatifi Yöneticiliği görevlerini de başarıyla yerine getirmiş ve getirmeye de devam etmektedir.

Melek Mızrak Subaşı, iş birliklerine önem verdiği Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Tarihi Kentler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği gibi birliklerin doğal ve asil üyesi olarak şehri adına birçok projeye imza atmaya devam ediyor.

Melek Mızrak Subaşı, şu an Bilecik Belediyesi Başkan Vekili görevini yapmakta, evli ve bir çocuk annesidir.

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