Melek Mossa’dan ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Şarkıcı Melek Mosso, 2023 yılında klibinde tanıştığı oyuncu Serkan Sağdıç evlilk kararı aldı. ancak magazin gündeminde uzun zamandır ayrılık dedikodularıyla yer alıyordu.



Sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkmaları ve fotoğraflarını silmeleri de bu söylentileri destekler nitelikte olsa da dedikoduların önüne geçmek isteyen çift daha önce yaptıkları açıklamayla “Boşanmıyoruz, mutluyuz” diyerek iddiaları yalanladı.



Aylar süren söylentilerin ardından çiftten beklenmedik bir açıklama geldi. Melek Mosso ve Serkan Sağdıç, ortak bir açıklama yaparak evliliklerini bitirdiklerini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk, bundan sonra da birbirimize destek olmaya ve güzel anılarla hatırlamaya devam edeceğiz.”



Melek Mosso,kararın hemen ardından imajında kritik bir dokunuş yaptı.

Kararın ardından yaptığı ilk sosyal medya paylaşımında saçlarını omuz hizasında kestirdiği görülen sanatçı, doğal güzelliğini ön plana çıkaran yeni stiliyle takipçilerinden tam not aldı.

