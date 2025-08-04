Melek Mosso imaj değişikliğine gitti! Son hali çok beğenildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Melek Mosso imaj değişikliğine gitti! Son hali çok beğenildi

Şarkıları ve sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Melek Mosso, imaj değişikliğine gitti. Mosso’nun son hali çok beğenildi.

Yaz konserlerine ara vermeden devam eden ünlü şarkıcı Melek Mosso, geçtiğimiz günlerde evinde talihsiz bir kaza geçirmişti. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Melek Mosso imaj değişikliğine gitti.

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İMAJ TAZELEDİ

Gerek şarkıları gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Melek Mosso saçlarını kısacık kestirdi. Mosso'nun son görüntüsüne sosyal medyada yorum yağdı.

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Geçtiğimiz günlerde kafa üstü düşerek yaralanan Melek Mosso "Bahçe önünü yıkarken terliğim kaydı ve kafa üstü düştüm. Arkadaşlar, dua edin, desteklerinizi bekliyorum. Üç gündür başıma gelmeyen kalmadı. Kem gözlüler, nazar etmeyin, yeter artık" ifadelerini kullanmıştı.

Saçlarını kestiren ünlü isim "Saçları yavaş ve emin adımlarla kısaltıyorum. Güzel olmuş mu?" diyerek paylaştı.

Melek Mosso'nun kısa saçları çok beğenildi.

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